Новости

Вышел трейлер российского хоррора про пионеров-вампиров "Пищеблок" 15:42
Спин-офф "Мистера Мерседеса" про Холли Гибни продлен на второй сезон 15:24
У сериала "Мандалорец" появится спин-офф про Кару Дюн 15:00
Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс сыграют в "космической" комедии Netflix 14:52
Вышел первый трейлер экранизации игры Monster Hunter с Миллой Йовович 15.10.2020

Второй сезон "Темных начал" получил русский трейлер и дату премьеры

Новости
    16.10.2020, 16:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале сервиса Amediateka опубликован новый дублированный трейлер второго сезона сериала "Темные начала" (His Dark Materials).

Фото: youtube.com/ КиноПоиск Videos
Вышел трейлер российского хоррора про пионеров-вампиров "Пищеблок"

Ролик длится две с половиной минуты и анонсирует предстоящие основные вехи сезона. В его основу легла вторая книга цикла Пулмана - "Чудесный нож" (The Subtle Knife, 1997).

Практически все звезды первого сезона вернулись к своим ролям. Кроме того, в каст влились Теренс Стамп, который сыграет Джакомо Парадизи, владельца того самого ножа, способного прорезать окна в миры мультивселенной "Темных начал", и полковник Джон Пари - его сыграл Эндрю Скотт (Мориарти из "Шерлока").

Джеймс МакЭвой на экранах в этот раз не появится - эпизод с его участием не успели снять из-за пандемии.

В России второй сезон мрачного фэнтези-телешоу стартует в "Амедиатеке" 17 ноября.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

Новости

Мультфильм Pixar "Душа" получил новый трейлер и дату премьеры 15.10.2020
Названы актеры-рекордсмены по количеству и длительности секс-сцен 15.10.2020
Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 15.10.2020
Вышел тизер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 15.10.2020
⧣ сериалы
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 14.10.2020
Илон Маск станет главным героем сериала HBO 14.10.2020
Вышел впечатляющий трейлер четвертого сезона "Короны" 13.10.2020
⧣ экранизации
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
СМИ: Бенедикт Камбербэтч может стать новым графом Дракулой 14.10.2020
СМИ: Netflix снимет сериал про молодого Шерлока Холмса 13.10.2020
Вышел трейлер третьего сезона "Американских богов" 10.10.2020
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь" 13.10.2020
Завершены съемки пятого сезона "Люцифера" 10.10.2020
Вышел трейлер сериала по "Страже" Терри Пратчетта 10.10.2020