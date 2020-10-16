Второй сезон "Темных начал" получил русский трейлер и дату премьеры

На YouTube-канале сервиса Amediateka опубликован новый дублированный трейлер второго сезона сериала "Темные начала" (His Dark Materials).

Ролик длится две с половиной минуты и анонсирует предстоящие основные вехи сезона. В его основу легла вторая книга цикла Пулмана - "Чудесный нож" (The Subtle Knife, 1997).

Практически все звезды первого сезона вернулись к своим ролям. Кроме того, в каст влились Теренс Стамп, который сыграет Джакомо Парадизи, владельца того самого ножа, способного прорезать окна в миры мультивселенной "Темных начал", и полковник Джон Пари - его сыграл Эндрю Скотт (Мориарти из "Шерлока").

Джеймс МакЭвой на экранах в этот раз не появится - эпизод с его участием не успели снять из-за пандемии.

В России второй сезон мрачного фэнтези-телешоу стартует в "Амедиатеке" 17 ноября.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.