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17.10.2020 14:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ прекратил продажи самой экономичной версии Lada Largus

Текст: Константин Руссов

На складах Lada закончились битопливные Lada Largus CNG. Пока неизвестно, планирует ли АвтоВАЗ возобновлять производство метановых универсалов и фургонов.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ полностью рассекретил новые версии Lada

Об исчезновении из продажи Lada Largus CNG сообщил сайт Лада.онлайн, который также приводит комментарий пресс-службы АвтоВАЗа: "В данный момент их (прим. ред. Lada Largus CNG универсал) нет на складе. Есть только битопливные Vesta, которые пользуются большей популярностью".

Битопливные версии предлагались для универсалов Lada Largus, Largus Cross и фургона. Переоборудованием автомобилей занимался партнер АвтоВАЗа - ГК "АТС", которая также специализируются на выпуске передвижных автомобильных заправщиков, строительстве газонаполнительных станций.

В продаже Lada Largus CNG появились весной 2019 года. Автомобиль при полной заправке бензобака и 90-литрового резервуара под метан имел запас хода более 1000 км. Согласно данным производителя, применение метана позволяло снизить затраты на топливо в три раза.

#Lada