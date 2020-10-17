АвтоВАЗ прекратил продажи самой экономичной версии Lada Largus

На складах Lada закончились битопливные Lada Largus CNG. Пока неизвестно, планирует ли АвтоВАЗ возобновлять производство метановых универсалов и фургонов.

Об исчезновении из продажи Lada Largus CNG сообщил сайт Лада.онлайн, который также приводит комментарий пресс-службы АвтоВАЗа: "В данный момент их (прим. ред. Lada Largus CNG универсал) нет на складе. Есть только битопливные Vesta, которые пользуются большей популярностью".

Битопливные версии предлагались для универсалов Lada Largus, Largus Cross и фургона. Переоборудованием автомобилей занимался партнер АвтоВАЗа - ГК "АТС", которая также специализируются на выпуске передвижных автомобильных заправщиков, строительстве газонаполнительных станций.

В продаже Lada Largus CNG появились весной 2019 года. Автомобиль при полной заправке бензобака и 90-литрового резервуара под метан имел запас хода более 1000 км. Согласно данным производителя, применение метана позволяло снизить затраты на топливо в три раза.