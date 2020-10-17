Что делать, если штраф оплачен, но завис в системе

Оплачивать штрафы через интернет стало привычным и, что там говорить, удобным делом. Однако в каждом хорошем начинании есть проблемные моменты. Разберемся, какие именно, а также поясним, что делать, если ошибиться при уплате штрафов.

Что делать, если платеж не прошел

Не секрет, что при проведении онлайн-платежей возможны сбои, в результате известно много случаев, когда штраф оплачен, но остается активным в системе, иначе говоря, платеж по тем или иным причинам не проходит.

В такой ситуации следует придерживаться четкого алгоритма действий. Прежде всего, всегда сохраняйте чек об оплате штрафа. Заведите привычку хранить бумажную и цифровую копию такого документа (лучше всего - в телефоне).

Если же чек утерян, необходимо получить его копию либо через сервис, через который вы осуществляли платеж (нужно сделать запрос на отправку подтверждающего документа на электронный адрес), либо в банке. Кстати, рекомендуем осуществлять платежи через крупные банки - так гораздо проще "найти концы" в случае сбоя с передачей данных об оплате.

Далее - если оплаченный штраф все еще висит на сайте ГИБДД, обращаемся по месту регистрации в отделение автоинспекции с оригиналом либо копией квитанции об оплате штрафа. Также имеет смысл подать обращение на электронный ресурс Госавтоинспекции. В автоматической форме "Прием обращений" нужно будет указать свои данные, текст обращения и фото или сканы платежного документа. По регламенту такие обращения рассматриваются в течение календарного месяца.

Как вернуть ошибочно уплаченный штраф ГИБДД

Достаточно частая ситуация - когда водитель забывает о скидке в 50% и оплачивает штраф в полном размере. Случается также, что штраф был оплачен по отмененному постановлению, а также то, что человек ошибается в реквизитах при уплате и деньги уходят, условно говоря, "не туда". Как вернуть упущенное? Для начала свяжитесь с подразделением, сотрудники которого наложили штраф. Телефон должен быть указан на постановлении, и его также можно найти на сайте ГИБДД.

Узнайте, какое подразделение занимается возвратами ошибочно уплаченных штрафов в вашем регионе и ФИО и должность начальника. После этого пишем заявление на возврат средств в простой письменной форме, указав должностное лицо, которому направляется заявление, суть заявления, данные постановления, на основании которого наложен штраф, реквизиты документа, подтверждающего уплату штрафа, причину, по которой деньги должны быть возвращены и реквизиты банковского счета, на который будут возвращены деньги.

Затем несем документы в соответствующее подразделение ГИБДД, заявление должно быть рассмотрено в течение 30 дней. Обозначим также и еще один важный момент - если штраф был оплачен неправильно, его следует оплатить повторно, с использованием уже правильных реквизитов, и только после этого подавать заявление на возврат средств, уплаченных сверх необходимого.

Оплата штрафа со скидкой

С 1 января 2016 года нарушители, которым выписывается постановление инспектором или камерой видеофиксации, получили возможность оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Такой бонус действует ровно 20 дней, вплоть до полуночи 20-го дня.

Однако следует знать, что некоторые нарушения не подпадают под оплату со скидкой. Речь идет прежде всего о нарушениях, связанных с алкогольными или наркотическими веществами, отказом от медосвидетельствования, повторным превышением скоростного режима более чем на 40 - 60 км/ч, 60 - 80 км/ч и более 80 км/ч, повторным проездом на красный свет, выездом на встречную полосу, повторным управлением ТС, зарегистрированным в ненадлежащем порядке, а также причинением вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Нарушение считается повторным, если было совершено до истечения года после исполнения наказания по предыдущему.

Что будет, если не заплатить штраф?

На оплату штрафа за нарушение ПДД (как и любого другого штрафа) предоставляется 60 дней + 10 дней дается на обжалование постановления. После этого сотрудники ГИБДД ждут еще 10 дней и направляют дело в службу судебных приставов, возбуждают дело по части 1 статьи 20.25 и передают его в суд.

За неуплату административного штрафа в срок предусматривается наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Другая неприятность для неплательщика состоит в том, что он подпадет под запрет на выезд за границу. Причем блокировка ставится уже на этапе поступления дела к судебным приставам, если нарушитель "задолжал" по штрафам как минимум 10 000 рублей.