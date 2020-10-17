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Рубрика: Экономика

Для бизнеса в Арктике вводятся официальные удостоверения

Текст: Сергей Тихонов
С 17 октября вводится официальная форма свидетельства, удостоверяющего регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве резидента Арктической зоны.
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Этот статус предоставляет право на получение разнообразных льгот, которые может получить любой предприниматель, готовый вложить в новый бизнес проект в Арктике не менее 1 млн рублей. Вице-премьер Юрий Трутнев сказал, что теперь вся российская Арктика стала, по сути, одной большой экономической зоной и назвал условия для ведения бизнеса здесь лучшими в России.

Фото: iStock
Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике

По его словам, сейчас в стадии рассмотрения находится 133 заявки, общая сумма инвестиций по которым - 198 млрд рублей. Пять заявок уже одобрены, соискатели получили статус резидента Арктической зоны, и с ними подписаны обязывающие соглашения на 15,3 млрд рублей.

Ранее в интервью "Российской газете" замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков говорил, что воспользоваться арктическими преференциями смогут не только жители региона, но все граждане страны, готовые вести здесь бизнес, в том числе и участники программы "Арктический гектар".

Резиденты Арктической зоны смогут обнулить на 10 лет с момента получения первого дохода часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в региональные бюджеты. Вводятся льготы по упрощенной системе налогообложения и пониженные ставки, вплоть до 0%, налога на имущество и землю. Кроме того, предусмотрено возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 7,5% для крупного бизнеса, а для субъектов малого и среднего бизнеса - 3,25%. Также возможно обнуление НДС на услуги ледокольного флота и транспорта, осуществляющих вывоз товаров на экспорт.

С 2021 по 2032 год на новых участках недр в Арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего. Уголь и углеводороды под этот налоговый вычет не подпадают.

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