Экипаж МКС отремонтировал систему производства кислорода

Работа системы, отвечающей за производства кислорода на борту МКС, восстановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Экипаж МКС провел работу по восстановлению функционирования системы производства кислорода "Электрон-ВМ". Космонавты действовали под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом станции.

- Система была вновь запущена и функционирует в полном объеме, - цитирует агентство сообщение госкорпорации.

Напомним, о неполадках системы "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда", стало известно 15 октября. Отказы этих систем на МКС случаются, однако на станции есть запасы кислорода. В американском сегменте находится свой кислородный комплекс.