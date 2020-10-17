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17.10.2020 17:50
Рубрика: Общество

Экипаж МКС отремонтировал систему производства кислорода

Работа системы, отвечающей за производства кислорода на борту МКС, восстановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Фото: iStock
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС

Экипаж МКС провел работу по восстановлению функционирования системы производства кислорода "Электрон-ВМ". Космонавты действовали под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом станции.

- Система была вновь запущена и функционирует в полном объеме, - цитирует агентство сообщение госкорпорации.

Напомним, о неполадках системы "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда", стало известно 15 октября. Отказы этих систем на МКС случаются, однако на станции есть запасы кислорода. В американском сегменте находится свой кислородный комплекс.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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