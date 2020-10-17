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17.10.2020 21:34
Рубрика: Происшествия

Эскадрилью Бе-200 для тушения пожаров за рубежом могли создать ещё в 2008-м

Текст: Сергей Птичкин
Потушить пожары, бушевавшие этим летом в Калифорнии, теоретически, могла эскадрилья российских самолётов-амфибий Бе-200. В США много лет назад были готовы использовать этот наш самолет. И казна России получила бы тогда внушительную сумму в долларах. Почему этого не произошло? И почему до сих пор нет международной противопожарной эскадрильи на базе Бе-200?
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Глава Ростеха Сергей Чемезов выступил вчера с соответствующей инициативой. Он предложил создать специализированную эскадрилью Бе-200, которая сможет тушить пожары в любой точке планеты. Идея интересная. Кстати, уже имевшая шанс на реализацию ранее.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Морская авиация получила первый самолет-амфибию Бе-200ЧС

Об этом "Российской газете" рассказал Александр Явкин - человек, создавший уникальный самолет-амфибию. С 1990 до 2016 года он занимал пост заместителя генконструктора ПАО "ТАНТК имени Г.М. Бериева". Также был главным конструктором Бе-200.

По его словам, практическая основа для создания "евроэскадрильи" для тушения пожаров и спасения людей была заложена еще 25 июня 2008 года на международной конференции в Женеве. На той конференции была подписана административная договоренность между Генеральным директоратом по окружающей среде ЕС и МЧС России о сотрудничестве, взаимной помощи и авиационной поддержке при реагировании на чрезвычайные ситуации.

Для создания специализированной эскадрильи самолетов-амфибий с возможностью заключения контрактов для оплаты лизинга противопожарных операций правительственными организациями Италии, Португалии, Греции, Индонезии и других стран Бе-200ЧС-Е была проведена валидация самолета. В этом процессе участвовала российская компании BISP (Beriev Irkut SeaPlane). К ней были прикомандированы опытнейшие специалисты корпорации Airbus. И это дало свои результаты. 7 сентября 2010 года был получен сертификат типа на самолет-амфибию Бе-200ЧС-Е. Уточним - литера "Е" означает Европа.

В 2011 году во Франции прошли специальные совместные испытания по применению самолета-амфибии Бе-200ЧС-Е в странах Евросоюза, которые подтвердили заинтересованность ЕС в Бе-200ЧС-Е, как наиболее эффективном авиационном средстве пожаротушения.

На самолеты-амфибии Бе-200 поставят рыбинские двигатели

В апреле 2010 года, по итогам демонстрационных полетов самолета-амфибии Бе-200ЧС в штате Калифорния, между ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и компанией ТТЕ International Inc. был подписан контракт на поставку 10 пожарных самолетов Бе-200ЧС-Е. FAA, пожарные авиационные агентства (Cal Fire, IAB), пожарные службы штатов Аляска, Вашингтон, Калифорния (Санта Барбара), Государственный департамент США выразил готовность к рассмотрению вопросов поставки в США российских самолетов-амфибий Бе-200.

10 лет назад можно было создать американо-европейско-российскую авиагруппу по борьбе с пожарами в глобальном масштабе. Но не сложилось.

Происшествия ЧП Пожары Экономика Транспорт Авиатранспорт

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