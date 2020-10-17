Постановление правительства Хабаровского края от 16 октября 2020 года № 444-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности", в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края (далее также - край) Правительство края постановляет:

1. Установить, что вылет граждан из городского округа "Город Хабаровск" в населенные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края (далее также - северные районы), а также в г. Николаевск-на-Амуре авиарейсами, следующими в населенные пункты северных районов через территорию г. Николаевска-на-Амуре (далее - транзитный рейс), осуществляется при наличии справки об отрицательном результате анализа на наличие новой коронавирусной инфекции, выданной не ранее чем за три календарных дня до даты вылета.

Для получения справки об отрицательном результате анализа на наличие новой коронавирусной инфекции гражданин обращается в медицинскую организацию, осуществляющую лабораторное исследование (в том числе методами ПЦР, ИФА/ИХА) на наличие новой коронавирусной инфекции, указанную в Перечне медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя для проведения лабораторных исследований материалов от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, утвержденном распоряжением Правительства Хабаровского края от 07 апреля 2020 г. № 330-рп "Об организации проведения лабораторных исследований на COVID-19".

2. Министерству здравоохранения края обеспечить:

а) организацию лабораторного исследования на наличие новой корона-вирусной инфекции (в том числе методами ПЦР, ИФА/ИХА) у граждан, вылетающих авиарейсами в населенные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края, а также транзитными рейсами в г. Николаевск-на-Амуре, в день обращения;

б) оплату за счет резервного фонда Правительства Хабаровского края фактических затрат на проведение лабораторного исследования (в том числе методами ПЦР, ИФА/ИХА), но не более 2 500 рублей на человека, включая забор и доставку анализов, и проведение исследования на наличие новой коронавирусной инфекции у вылетающих в населенные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края, а также транзитными авиарейсами в г. Николаевск-на-Амуре граждан:

- зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов края;

- вылетающих для ухода на дому за лежачими, тяжелобольными супругом (супругой), близкими родственниками (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и родными сестрами, внуками, дедушками, бабушками) или в случае смерти (гибели) перечисленных лиц.

При обращении в медицинскую организацию, осуществляющую лабораторное исследование (в том числе методами ПЦР, ИФА/ИХА) на наличие новой коронавирусной инфекции, граждане, указанные в абзацах втором, третьем подпункта "б" настоящего пункта, предъявляют:

- авиабилет с конечным пунктом прилета в населенные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края, в г. Николаевск-на-Амуре транзитным рейсом;

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории населенных пунктов, расположенных в Аяно-Майском, Николаевском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах края;

- решение суда об установлении факта проживания на территории населенных пунктов Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края - в случае отсутствия регистрации по месту жительства (пребывания) в указанных населенных пунктах;

- документы, подтверждающие случаи, предусмотренные абзацем третьим подпункта "б" настоящего пункта.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства края обеспечить контроль за выполнением пункта 1 настоящего постановления.

4. Главному управлению Губернатора и Правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию), Управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (по согласованию) в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при исполнении пункта 1 в аэропорту города Хабаровска.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края проинформировать население края о мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







