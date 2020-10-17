Макрон назвал терактом убийство учителя в пригороде Парижа

Убийство учителя в пригороде Парижа является террористическим актом. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший на место происшествия.
"Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста", - цитирует ТАСС французского лидера. Он поблагодарил силы правопорядка за решительность. Полицейские смогли быстро вмешаться в ситуацию и "положить конец действиям этого террориста", отметил Макрон.
Он также выразил солидарность с учителями Франции в связи с нападением на их коллегу и призвал французов сплотиться в условиях этого нападения.
Напомним, чудовищное по своей жестокости преступление произошло 16 октября в Конфлан-Сент-Онорин недалеко от здания школы. Исламист обезглавил учителя истории, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего.