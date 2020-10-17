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Рубрика: Общество

Минздрав: Большинство заболевших COVID-19 недавно вернулись с отдыха

В России большинство выявленных за последнее время случаев COVID-19 связано с теми, кто недавно вернулись с отдыха. Об этом сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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По его словам, это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах, в ресторанах, где не все надевают маски. Важно следить за соблюдением карантинных мер, подчеркнул академик, напомнив, что в Китае только за счет очень жесткой дисциплины уже почти нет коронавируса, пишет ТАСС.

Хаитов отметил, что пока нет специфического лекарства, которое бы останавливало репликацию вируса, нужно носить маски, перчатки и избегать многолюдных мест. В России сейчас идут работы над созданием препарата от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса, но препарат пока находится на стадии доклинических испытаний.

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