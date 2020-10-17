Минздрав: В РФ создают останавливающий размножение коронавируса препарат

В России идут работы над созданием препарата от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса. Об этом сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов.

По его словам, на данный момент нет специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса. "Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию", - цитирует РИА Новости Хаитова. Он также подчеркнул, что это лекарство пока находится на стадии доклинических испытаний.

Напомним, в августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. На этой неделе была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, которую введут в гражданский оборот первого января 2021 года. В ближайшее время в нашей стране может появиться еще одна вакцина от коронавируса. Ее разработкой занимается научный центр имени Чумакова.