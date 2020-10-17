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Рубрика: Общество

Минздрав: В РФ создают останавливающий размножение коронавируса препарат

В России идут работы над созданием препарата от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса. Об этом сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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По его словам, на данный момент нет специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса. "Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию", - цитирует РИА Новости Хаитова. Он также подчеркнул, что это лекарство пока находится на стадии доклинических испытаний.

Напомним, в августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. На этой неделе была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, которую введут в гражданский оборот первого января 2021 года. В ближайшее время в нашей стране может появиться еще одна вакцина от коронавируса. Ее разработкой занимается научный центр имени Чумакова.

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