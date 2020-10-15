Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от COVID-19

В России в ближайшее время может появиться еще одна вакцина от коронавируса. Ее разработкой занимается научный центр имени Чумакова.

Препарат может быть зарегистрирован уже через месяц, сообщила на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в онлайн-формате, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я хочу сказать, что Российская Федерации имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована. Коллеги, которые ее разрабатывают, имеют большой опыт в вакцинологии", - цитирует Попову агентство ТАСС.

Напомним, что в среду президент России Владимир Путин объявил о том, что вторая вакцина от новой коронавирусной инфекции получила официальную регистрацию. Речь идет о вакцине научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Клинические исследования проводились на 100 добровольцах, теперь центр приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тыс добровольцев.

На "Деловом завтраке" в "Российской газете" Анна Попова рассказала, что фактически участвовала в клинических исследованиях, сделав прививку этой вакциной. "У меня сезонная аллергия - поллиноз, и для меня было важно ощутить, будет ли у меня какая либо реакция. Могу сказать: нет, никакой реакции не было - ни субъективной, по моим ощущениям, ни объективной, по результатам лабораторных исследований, которые сопровождают весь период клинического наблюдения", - рассказала глава ведомства. Она подчеркнула, что вакцина "Вектора" подойдет в первую очередь людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса.

В вакцине используется искусственно синтезированный белок-носитель, и к нему присоединены три пептида - это также "сконструированные" методом генной инженерии копии частиц вируса, которые и вызывают иммунный ответ у человека. Вакцина, как рассказала Попова, не вызывает никаких аллергических реакций. Это проверено на всех этапах доклинических испытаний на животных, а потом и при проведении заключительной фазы исследований с участием добровольцев.