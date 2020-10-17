Новости

"Наполи" разгромил "Аталанту" Алексея Миранчука 18:27
Новое поколение глубоководных спасательных аппаратов создадут в России 18:23
Турция обнаружила крупные запасы газа на месторождении в Черном море 18:16
Посольство России прояснило ситуацию с убийцей учителя во Франции 18:01
Экипаж МКС отремонтировал систему производства кислорода 17:50
Первые пуски С-400 в Турции попал на видео 17:40
Рублев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге 16:45
Российские военные химики помогут бороться с коронавирусом в Абхазии 16:44
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды 15:24
В Болгарии антиправительственные митинги продолжаются уже 100 дней 14:50
По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек 14:35
В Москве росгвардейцы сняли с 84-го этажа башни "Федерация" двух руферов 14:21
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на миллион рублей 14:18
Определена главная опасность для жизни при коронавирусе 14:13
СК начал проверку по факту касания самолетом автомобиля в Шереметьево 13:37
Индийские власти разрешили клинические испытания "Спутник V" на добровольцах 13:33
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи" 13:20
Рижское "Динамо" из-за заражения коронавирусом ушло на карантин 13:11
Чижов объявил о введении зеркальных санкций в отношении ЕС 13:09
Петр Бирюков: В Москве начали проводить дезинфекцию открытых пространств 13:03
Больницы смогут использовать незарегистрированные тест-системы 12:22
СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве 12:14
Мишустин дал поручения по итогам встречи с учеными в Краснодаре 11:35
Во Франции 20 млн граждан попали под комендантский час 11:20
Вышел трейлер "Деревенской элегии" с Эми Адамс и Гленн Клоуз 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
17.10.2020 18:01
Рубрика: Власть

Посольство России прояснило ситуацию с убийцей учителя во Франции

Текст: Александр Саможнев

Убийство террористом учителя в пригороде Парижа не имеет отношения к России. Человек, сделавший это, находится во Франции в течение двенадцати лет, с тех пор, как его семья были принята французской стороной, сообщили ТАСС в посольстве России.

По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек

Руководитель пресс-службы Сергей Паринов пояснил, что обвиняемый в преступлении Абдулах А. имеет чеченское происхождение. Он въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году в возрасте 6 лет. Его родители, проживавшие в стране на основании долгосрочного вида на жительство, запрашивали политическое убежище. Сам А. получил вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году.

Дипломат уточнил, что гражданство России утрачивается с получением статуса политического беженца. При этом никаких контактов с посольством у него не было. Важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию. Россия всегда осуждает ее во всех проявлениях.

Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что у ликвидированного правоохранительными органами убийцы был найден вид на жительство, выданный 4 марта 2020 и действующий до марта 2030 года на имя Абдулака Абуезидовича А., родившегося 12 марта 2002 года в Москве. Это российский гражданин чеченского происхождения, получивший статус беженца, утверждал прокурор.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция

Главное сегодня

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции
Посольство России прояснило ситуацию с убийцей учителя во Франции
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия