Посольство России прояснило ситуацию с убийцей учителя во Франции

Убийство террористом учителя в пригороде Парижа не имеет отношения к России. Человек, сделавший это, находится во Франции в течение двенадцати лет, с тех пор, как его семья были принята французской стороной, сообщили ТАСС в посольстве России.

Руководитель пресс-службы Сергей Паринов пояснил, что обвиняемый в преступлении Абдулах А. имеет чеченское происхождение. Он въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году в возрасте 6 лет. Его родители, проживавшие в стране на основании долгосрочного вида на жительство, запрашивали политическое убежище. Сам А. получил вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году.

Дипломат уточнил, что гражданство России утрачивается с получением статуса политического беженца. При этом никаких контактов с посольством у него не было. Важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию. Россия всегда осуждает ее во всех проявлениях.

Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что у ликвидированного правоохранительными органами убийцы был найден вид на жительство, выданный 4 марта 2020 и действующий до марта 2030 года на имя Абдулака Абуезидовича А., родившегося 12 марта 2002 года в Москве. Это российский гражданин чеченского происхождения, получивший статус беженца, утверждал прокурор.