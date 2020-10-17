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Рубрика: Власть

Постпред РФ в Вене: США демонстрируют упрощенный взгляд на ситуацию с СНВ-3

Россия остается открытой для обсуждения вопроса о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), в то время как США демонстрируют упрощенный взгляд. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Москва предлагает продлить действие Договора минимум на один год, чтобы получить время для разработки новой сделки. Нежелание США продлевать ДСНВ является "упрощенным взглядом на текущую ситуацию", - подчеркнул Ульянов в Twitter.

Напомним, 16 октября президент РФ Владимир Путин предложил "без всяких условий" продлить на год срок действия СНВ-3, чтобы провести переговоры по всем параметрам. Глава государства убежден, что нельзя оставить мир без такого фундаментального документа. Путин поручил МИД передать это предложение американцам и постараться получить хоть какой-то ответ в ближайшее время. Однако советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт О'Брайен уже заявил, что предложение президента РФ "не вариант решения вопроса".

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале будущего года. Москва неоднократно сообщала, что готова продлить СНВ-3 без всяких предварительных условий.

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