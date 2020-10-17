Указ губернатора Псковской области от 16 октября 2020 года № 183-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 15 октября 2020 г. № 1843, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 17 сентября 2020 г. № 1650" дополнить словами ", от 15 октября 2020 г. № 1843";

2) в пункте 2:

а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывшим на территорию Псковской области из иностранных государств, в том числе транзитом через территории других субъектов Российской Федерации:

а) соблюдать:

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", в том числе установленное данным постановлением для граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, требование о прохождении лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019";

б) в случае прибытия на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства любым видом транспорта, за исключением воздушного, рекомендовать:

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;";

б) дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания:

"6.3) запретить несовершеннолетним без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, посещать торгово-развлекательные центры;";

в) подпункт 7 дополнить подпунктом "а" следующего содержания:

"а) не допускать несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в торгово-развлекательные центры;";

3) пункт 17 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:

"2) на период осенних каникул, установленных для обучающихся общеобразовательных организаций, обеспечить приостановление действия на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом проездных билетов для школьников с продлением срока действия таких проездных билетов после истечения периода осенних каникул;".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 17 октября 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников







