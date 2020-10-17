Денис Проценко не исключил приближения второй волны коронавируса

Россия подходит во второй волне распространения коронавируса. Такое мнение высказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он отметил, что говорит об этом аккуратно, так как очень сложно сейчас выделить типичную для любого осеннего сезона заболеваемость простудой, пишет ТАСС. Проценко также подчеркнул, что число случаев COVID-19 увеличивается не только в России, но и в других странах. По словам врача, это глобальная тенденция.

Ранее пермский робот Promobot предсказал пик второй волны коронавируса в России. По его данным, он придется на 22 ноября текущего года, после чего число новых случаев пойдет на спад. Определить дату роботу помогла сеть терминалов, которые бесконтактным методом измеряют температуру тела человека в публичных местах.