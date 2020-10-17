В Ярославской области возбуждено дело против начальника ИК

В Ярославской области начальника исправительной колонии заподозрили в хищении вверенного имущества.

- Следствие установило, что с марта по июнь 2020 года руководитель расположенной в Угличе ИК-3 вывез с территории колонии состоящее на балансе учреждения имущество, после чего реализовал его, - рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения).

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.