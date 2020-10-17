Слуцкий пообещал "отрубить ногу" своему футболисту

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий своеобразно прокомментировал итоги матча 11-го тура чемпионата России, в котором его команда проиграла в гостях "Краснодару" (1:3).

По словам специалиста, его футболисты допустили грубейшие ошибки. "Результат предопределили наши ошибки. Ну какие могут быть санкции к Бегичу? Ну отрубим ему одну ногу, посмотрим, как он будет действовать", - сказал Слуцкий.

Леонид Викторович отметил, что "Краснодар" ни в чем не переиграл его команду. "У соперника не было много голевых моментов. Тяжелый матч, как и прогнозировалось, поскольку оба клуба не в лучшем состоянии после встреч сборных", - подытожил Слуцкий.

В турнирной таблице РПЛ "Рубин" идет на девятом месте с 15-ю набранными очками, а "Краснодар" - на шестом (18 очков).