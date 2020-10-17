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17.10.2020 20:34
Рубрика: Спорт

Слуцкий пообещал "отрубить ногу" своему футболисту

Текст: Артур Нанян
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий своеобразно прокомментировал итоги матча 11-го тура чемпионата России, в котором его команда проиграла в гостях "Краснодару" (1:3).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По словам специалиста, его футболисты допустили грубейшие ошибки. "Результат предопределили наши ошибки. Ну какие могут быть санкции к Бегичу? Ну отрубим ему одну ногу, посмотрим, как он будет действовать", - сказал Слуцкий.

Леонид Викторович отметил, что "Краснодар" ни в чем не переиграл его команду. "У соперника не было много голевых моментов. Тяжелый матч, как и прогнозировалось, поскольку оба клуба не в лучшем состоянии после встреч сборных", - подытожил Слуцкий.

В турнирной таблице РПЛ "Рубин" идет на девятом месте с 15-ю набранными очками, а "Краснодар" - на шестом (18 очков).

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