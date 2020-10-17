"Краснодар" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу

В субботу в матче 11-го тура РПЛ "Краснодар" на домашней арене переиграл казанский "Рубин - 3:1 (1:0). Эта победа позволила "быкам" набрать 18 очков и подняться на пятую строчку в турнирной таблице. В следующий вторник, 20 октября, кубанская команда дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов поединком во Франции с клубом "Ренн".

К сегодняшнему дню соперники подошли с абсолютно одинаковыми показателями: по четыре победы, 15 очков у каждого и восьмое-девятое места в турнирной таблице. Что для честолюбивого наставника гостей Леонида Слуцкого и его кубанского коллеги Мурада Мусаева даже удовлетворительным назвать ни в коем случае нельзя. А тут для "быков" еще и календарь подготовил суровую проверку: в течение ближайших одиннадцати дней "быкам" предстоит сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов с французским"Ренном" и английским "Челси", а в первенстве России с "Рубином" и московским "Спартаком".

Ротации состава в такой ситуации никак не избежать, поэтому в старте у "Краснодара" появились сразу несколько новых футболистов. Причем на поле вышли все три новичка, перешедших в команду в последнюю неделю: Чернов и Ионов (защитник и хавбек из "Ростова") и теперь уже экс-форвард "Рубина" Марков.

У казанцев остался в запасе, наверное, сегодня самый яркий игрок "Рубина" Кварацхелия - грузинский легионер получил громадную нагрузку в матчах за сборную Грузии в Лиге наций.

Хозяева привычно забрали себя мяч, однако постоянно ошибались при организации комбинаций (новички пока совершенно не понимали своих партнеров), а в результате повести в счет вполне мог соперник. На правом фланге Макаров и Бакаев разыграли "стеночку", а кореец Хван переправлял мяч, казалось, наверняка в сетку с трех метров. Однако Ольссон успел подставить в ногу, и мяч угодил в штангу, а затем отскочил прямо в руки Сафонова.

Вскоре центральный защитник "быков" Кайю в последний момент успел опередить Бакаева, который слева мог прорваться во вратарскую кубанцев. А вот хозяева вообще за первую половину практически не смогли создать стоящего у ворот "Рубина". Но перед самым перерывом после главный арбитр Милков Вилков с помощью ВАР определил игру рукой в своей штрафной у защитника гостей Самошникова, и Кабелла пенальти исполнил четко - 1:0, 45-я минута.

В дебюте второй половины гости бросились отыгрываться - Сафонов парировал сильнейший выстрел Деспотовича издали. И тут вдруг Бегович решился на обводку соперника у своей штрафной, в результате Олссон отобрал у него мяч, продвинулся вперед и четко пробил в правый от себя нижний угол - 2:0, 52-я минута.

После чего гости очень хотели развернуть интересное противостояние в свою пользу ("Рубин" выглядел очень симпатично в этой встрече - заметим, во второй половине вышедший все-таки на поле Каварацхелия вскоре был заменен), однако "быки довели матч для важной для себя победы (более того, Берг в добавленное время забил еще один мяч - 3:0, 93-я минута, но казанец Старфельт все-таки провел ответный мяч - 3:1, 94-я минута) ) и теперь начитают готовиться к дебюту в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.