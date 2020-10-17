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17.10.2020 10:52
Рубрика: Общество

В Керчи вспомнили жертв расстрела в политехническом колледже

Текст: Илья Изотов
В Керчи в субботу 17 октября отмечают скорбную для всего полуострова дату. Именно в этот день два года назад студент Владислав Росляков устроил нападение на Керченский политехнический колледж. Жертвами экстремиста стали 20 человек.
Фото: Пресс-служба администрации Керчи Фото: Пресс-служба администрации Керчи
Фото: Пресс-служба администрации Керчи

Накануне трагической даты мэр Керчи Сергей Бороздин, вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, министр культуры РК Арина Новосельская, другие депутаты и официальные лица, а также ученики и педагоги колледжа возложили цветы к установленному год назад памятному знаку у политехнического колледжа.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Страшная беда обрушилась на город два года назад, - написал на своей странице в Facebook мэр Керчи Сергей Бороздин. - В первый час многие еще толком не знали, что именно произошло, и надеялись, что все обойдется. Но правда оказалась страшнее, чем мы могли себе представить. В результате чудовищного преступления 17 октября 2018 года Керченский политехнический колледж потерял шесть уважаемых всеми сотрудников. Трагедия оборвала жизни 15-ти молодых юношей и девушек, страшной бедой пришла в их семьи. Как найти слова, способные утешить тех, кто потерял своих детей и родных? Невозможно подсчитать, сколько сломанных трагедией судеб, пролитых слез и потерянных надежд, и не оценить всей боли, оставшейся в душе тех, кто навсегда потерял своих любимых и близких. Мы все разделяем боль утраты за невинно унесенные жизни...

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов в трагическую дату напомнил, что было сделано властями для восстановления разрушенного атакой Рослякова колледжа.

- В 2018 году были проведены аварийно-восстановительные работы центрального корпуса, - отметил он. - С 2019 года по настоящее время производится капремонт зданий колледжа, в частности, учебных корпусов и общежития, а также капитальный ремонт кровли, фасадов, санузлов, полная замена системы отопления, окон, ремонт актового и спортивного залов. На эти цели выделено 143,2 миллиона рублей из республиканского бюджета, работы выполнены на 98 процентов.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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По словам Аксенова, за два года число обучающихся в Керченском политехническом колледже выросло на 350 человек, открылись новые направления подготовки и новые высоко востребованные специальности. Студенты колледжа активно участвуют и становятся призерами различных конкурсов и олимпиад, чемпионами, лауреатами премий.

Трагедия 17 октября 2018 года заставила усилить контроль и обеспечить безопасность образовательного процесса не только в колледже, но и во всех образовательных учреждениях Крыма. "Мы должны сделать все возможное, чтобы такое страшное горе больше никогда не постучалось в наши двери!", - резюмировал глава РК.

Напомни, расстрел в Керченском политехе произошел 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 студентов и пять сотрудников учебного заведения. Летом 2019 года от последствий полученных ранений скончалась еще одна преподавательница колледжа. Сам Росляков покончил с собой. Более 50 человек получили ранения.

По словам руководителя СКР Александра Бастрыкина, одним из побудительных мотивов для Рослякова могло стать постоянное унижение на основе разного имущественного положения. Известно, что после развода родителей Рослякова воспитывала мама - работница местного онкодиспансера. Заброшенные здания рядом со своим домом Росляков использовал как место для тренировок перед нападением на колледж. По одной из версий, там он отрабатывал навыки стрельбы и тестировал самодельно изготовленные взрывные устройства. Ранее он прошел шестичасовую программу обучения правилам безопасного обращения с оружием в одном из частных учреждений для подготовки охранников. Параллельно Росляков был активным участником экстремистских пабликов в социальных сетях.

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