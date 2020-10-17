Военные Черноморского флота выехали в Абхазию на борьбу с коронавирусом

Новости

Рублев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге 16:45
Российские военные химики помогут бороться с коронавирусом в Абхазии 16:44
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды 15:24
В Болгарии антиправительственные митинги продолжаются уже 100 дней 14:50
По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек 14:35
В Москве росгвардейцы сняли с 84-го этажа башни "Федерация" двух руферов 14:21
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на миллион рублей 14:18
Определена главная опасность для жизни при коронавирусе 14:13
СК начал проверку по факту касания самолетом автомобиля в Шереметьево 13:37
Индийские власти разрешили клинические испытания "Спутник V" на добровольцах 13:33
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи" 13:20
Рижское "Динамо" из-за заражения коронавирусом ушло на карантин 13:11
Чижов объявил о введении зеркальных санкций в отношении ЕС 13:09
Петр Бирюков: В Москве начали проводить дезинфекцию открытых пространств 13:03
Больницы смогут использовать незарегистрированные тест-системы 12:22
СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве 12:14
Мишустин дал поручения по итогам встречи с учеными в Краснодаре 11:35
Во Франции 20 млн граждан попали под комендантский час 11:20
Вышел трейлер "Деревенской элегии" с Эми Адамс и Гленн Клоуз 11:00
Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом 10:59
В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19 10:46
Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме 09:26
Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:20
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции 09:14
В Одессе проспекту вернут имя маршала Жукова 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
17.10.2020 16:19
Рубрика: Власть

Военные Черноморского флота выехали в Абхазию на борьбу с коронавирусом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота выдвинулись из пункта постоянной дислокации в Крыму в Республику Абхазия, чтобы помочь ей в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота.

Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом

Колонна из 11 специальных автомобилей с авторазливочными станциями АРС-14М и тепловыми машинами ТМС-65У с реактивным двигателем начала марш-бросок с Крымского полуострова в Республику Абхазия. Колонна за время движения преодолеет более 800 километров.

- В составе отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев. - Перед выездом личный состав провел техосмотр техники, медоборудования и средств защиты. Все военнослужащие обследованы, случаев COVID-19 и других заболеваний не выявлено.

В Абхазии военные развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в дезинфекции. Затем совместно с медиками РА оценят объем работ и приступят к обработке объектов.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже участвовал в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

Денис Проценко не исключил приближения второй волны коронавируса

Всего в Абхазии зафиксировано 2579 случаев заражения коронавирусом, и в последние дни диагностируется в среднем по сто случаев. Скончались с начала пандемии 27 человек. Ситуация заставила президента Аслана Бжанию подписать распоряжение о дополнительных ограничениях для сдерживания COVID-19. В частности, запрещены свадебные и иные торжественные мероприятия, а также массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные события. До 2 ноября закрыты все учреждения культуры, детсады и школы, SPA-салоны, сауны и массажные кабинеты. Введен обязательный масочный режим.

Также руководство Абхазии обратилось к России за помощью в борьбе с коронавирусом. Минобороны России по просьбе Абхазии развернет полевой многопрофильный госпиталь на 100 койкомест для пациентов с COVID-19.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Здоровье В мире экс-СССР Абхазия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия