Военные Черноморского флота выехали в Абхазию на борьбу с коронавирусом

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота выдвинулись из пункта постоянной дислокации в Крыму в Республику Абхазия, чтобы помочь ей в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота.

Колонна из 11 специальных автомобилей с авторазливочными станциями АРС-14М и тепловыми машинами ТМС-65У с реактивным двигателем начала марш-бросок с Крымского полуострова в Республику Абхазия. Колонна за время движения преодолеет более 800 километров.

- В составе отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев. - Перед выездом личный состав провел техосмотр техники, медоборудования и средств защиты. Все военнослужащие обследованы, случаев COVID-19 и других заболеваний не выявлено.

В Абхазии военные развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в дезинфекции. Затем совместно с медиками РА оценят объем работ и приступят к обработке объектов.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже участвовал в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

Всего в Абхазии зафиксировано 2579 случаев заражения коронавирусом, и в последние дни диагностируется в среднем по сто случаев. Скончались с начала пандемии 27 человек. Ситуация заставила президента Аслана Бжанию подписать распоряжение о дополнительных ограничениях для сдерживания COVID-19. В частности, запрещены свадебные и иные торжественные мероприятия, а также массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные события. До 2 ноября закрыты все учреждения культуры, детсады и школы, SPA-салоны, сауны и массажные кабинеты. Введен обязательный масочный режим.

Также руководство Абхазии обратилось к России за помощью в борьбе с коронавирусом. Минобороны России по просьбе Абхазии развернет полевой многопрофильный госпиталь на 100 койкомест для пациентов с COVID-19.