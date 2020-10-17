"Sunlight" уличили в обмане с закрытием магазинов в Челябинске

Челябинское УФАС рассматривает вопрос о возбуждении дела в отношении ювелирной сети "Sunlight", которая регулярно заявляет о ликвидации своих магазинов. В Челябинске эта информация не нашла подтверждения, сообщили "РГ" в антимонопольном ведомстве.

- По нашему запросу администрации крупных торговых комплексов "Родник", "Алмаз" и "Кольцо", в которых данная сеть имеет свои отделы в Челябинске, предоставили договоры на аренду помещений, срок которых истекают в 2021 и 2022 годах, а также указали на отсутствие какой-либо переписки с арендаторами и их головным офисом в Москве по факту их досрочного расторжения, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Таким образом, сведения о закрытии магазинов "Sunlight" в Челябинске, по всей видимости, не соответствуют действительности. А значит, можно вести речь о наличии признаков недостоверной рекламы.

Как выяснили антимонопольщики, реклама магазинов и каталогов ювелирных изделий торговой сети размещается в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, YouTube, на интернет-портале, на "Яндекс. Радио", а также направляется потребителям посредством смс-сообщений, телефонных звонков и электронных писем. Она распространяется в Челябинске, Москве, Волгограде и многих других городах страны. В связи с этим полномочиями по расследованию возможных нарушений закона челябинских антимонопольщиков наделил Центральный аппарат ФАС России.

Специалисты отмечают, что все рекламные сообщения ювелирной сети похожи по форме и содержанию, их ключевой посыл - прекращение работы торговых объектов, приуроченные к нему скидки и призыв посетить магазины, где началась глобальная распродажа всего товара со скидками до 80 процентов.

По мнению антимонопольной службы, такая реклама способствует созданию впечатления об уходе продавца с рынка и, следовательно, намеренно формирует у покупателей желание успеть приобрести его товар. Между тем, за недостоверную рекламу законом предусмотрен штраф на сумму до полумиллиона рублей.

Материалы о подозрительной рекламе уже поступили в Челябинской УФАС от коллег из Волгограда и Федеральной антимонопольной службы, отметили в ведомстве.