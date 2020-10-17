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17.10.2020 20:27
Рубрика: Общество

Рогозин анонсировал запуск биологического спутника "Ковчег"

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал запуск на орбиту биологического спутника "Ковчег". Планируется, что "Ковчег" отправят в космос уже в 2024 году. Его миссией станет изучение влияния отсутствия магнитного поля Земли на биологические объекты.

Фото: iStock
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Космический аппарат пробудет на орбите до 20 тысяч километров в течение четырех недель.

"Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля", - написал Рогозин в Twitter. Соответственно, "Ковчег" будет проводить исследования в области космической биологии, физиологи и биотехнологии.

Напомним, в апреле этого года сообщалось о планах России отправить в 2023 году на 800 километров на месяц биологический спутник "Бион-М" под номером 2 с живыми организмами. Первый "Бион-М" был запущен в апреле 2013 года.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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