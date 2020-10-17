Россиян призвали избегать бесконтрольного употребления антибиотиков

На фоне пандемии коронавируса россияне стали активнее заниматься самолечением. Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предостерег от бесконтрольного употребления антибиотиков и других препаратов.

Он напомнил, что антибиотики должен назначать врач, который также контролирует весь курс лечения. Однако страх перед новым вирусом подтолкнул россиян к приему антибиотиков для профилактики осложнений, что может грозить серьезными последствиями, рассказал Бессмертный в интервью радио Sputnik.

По его словам, помимо неизвестных побочных эффектов мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам. "Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ", - отметил иммунолог. Он подчеркнул, что не рекомендует принимать антибиотики, а также противовирусные препараты без назначения врача.

Ранее сообщалось, что в России идут работы над созданием препарата от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса. По словам главного аллерголога-иммунолога Минздрава РФ, академика РАН Рахима Хаитова, этот препарат "будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию". Пока лекарство находится на стадии доклинических испытаний.