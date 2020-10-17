Шесть нарушений, за которые вас могут оштрафовать на АЗС

Когда мы заправляемся на АЗС, то следуем правилам, которым не учат в автошколах. Между тем на территории заправок действуют как правила ПДД и пожарной безопасности, так и внутренний регламент АЗС, во многом продиктованный соответствующими постановлениями МЧС. Как правило, основные пункты таких нормативов приводятся на информационных табло, установленных на въезде или входе в офисное помещение автозаправок. Но вот только на таких стикерах автовладельцы, как правило, не фиксируют внимание. Как бы то ни было, мы обозначили в нашем материале основные правила посещения и эксплуатации автозаправок.

Нарушения ПДД

Хотя автозаправочные станции определяются как "прилегающая территория", тем не менее, здесь, как и, например, во дворе жилого дома, действуют правила, за которые нарушители могут быть оштрафованы.

Наиболее частые нарушения - это сквозной проезд, поворот или разворот через территорию АЗС, заезд через место выезда (под знак "кирпич) и превышение установленной скорости. Как правило, это 5 км/ч.

К слову, все ограничения совершенно оправданы. Взять хотя бы скоростной лимит. Ведь даже при легком ДТП могут возникнуть искры, соответственно, повышается опасность воспламенения. В теории за описанные выше нарушения ждет административное наказание в виде штрафа. В то же время, поскольку АЗС это, строго говоря, не дорога, то и нарядов ГИБДД или камер фиксации нарушений здесь нет. И тем не менее, при желании правоохранители вполне могут провести рейд на заправке со всеми вытекающими последствиями.

Пожароопасные действия

На территории АЗС категорически запрещается курить, в том числе и в закрытой машине.

В последнем случае правоохранители, как правило, трактуют нарушение как курение в общественном месте, хотя салон личного автомобиля можно понимать и как частную территорию. Выяснять истину, вероятнее всего, придется в суде. Для предотвращения пожаров на АЗС запрещается также наливать топливо в пластиковые емкости.

Дело в том, что полимеры способны накапливать статический заряд, а там где искра, там и возможность возгорания. Что же касается известного запрета на разговоры на АЗС по "мобильнику", то это ограничение по сути формальное. Смартфон трактуется в нормативах как электрооборудование, способное при том или ином раскладе вызывать искру, как какой-нибудь электроинструмент, типа электродрели. И тем не менее, наклейки с перечеркнутым телефоном вы можете увидеть сегодня на многих АЗС, а значит и повод применить к вам штрафные санкции имеется.

Несоблюдение дистанции

Согласно регламенту, принятому на АЗС, расстояние между автомобилями в очереди к бензоколонке должно быть не менее трех метров. Расстояние между автомобилями, производящими заправку, не должно быть меньше трех метров. Дистанция же между машинами, стоящими в очереди на заправку, не должна быть меньше метра. Такой норматив введен с тем, чтобы облегчить действия, находящихся на АЗС, в случае чрезвычайной ситуации.

"Не своя" колонка

Нередко на АЗС можно увидеть, как водители, стремясь сэкономить время, подъезжают к колонке не тем бортом, на котором есть бензобак.

Таким образом они тянут заправочный шланг, либо пуская его над крышей или свесом, либо "опоясывая" автомобиль. Такая практика провоцирует, во-первых, повреждения и износ оборудования бензоколонки - штанги активнее перегибаются, растягиваются и разрываются.

Кроме того, такие "тянучки" буквально создают заторы на территории автозаправки. То же относится и к "умникам", которые заезжают к колонке задним ходом, чтобы опять-таки сэкономить время и подставить бак с нужной стороны. Такая хитроумная метода с большой степенью вероятности создаст сложности маневрированием для других посетителей АЗС.

Ремонт на АЗС

Ремонтировать автомобиль на территории АЗС тоже запрещено. Причем речь идет в том числе и о "техобслуживании", к примеру, заливке технических жидкостей. Причина - вероятность образования заряда статического электричества. Плюс - неисправная машина на территории АЗС - это помеха, которая может блокировать пути эвакуации. Так что, если нужно провести какие-то неотложные манипуляции с машиной, отъезжайте как минимум на 15 метров от колонок.

Заправка с заведенным мотором

Заправка автомобилей с заведенным двигателем на АЗС, как известно, тоже запрещена, о чем предупреждают стикеры на львиной доле АЗС.

Такой запрет связан с опасностью воспламенения паров бензина от искры из-под глушителя. Отметим, что вероятность такого сценария многократно увеличивается на старых автомобилях и машин, у которых удален катализатор или установлен прямоточный глушитель.

Что же касается современных автомобилей, воспламенение паров бензина в такой ситуации маловероятно. Однако лучше, как говорится, перебдеть. Добавим, что запускать моторы мотоциклов, мотороллеров допускается только на расстоянии 15 метров от бензоколонки.