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17.10.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Шесть нарушений, за которые вас могут оштрафовать на АЗС

Текст: Борис Захаров
Когда мы заправляемся на АЗС, то следуем правилам, которым не учат в автошколах. Между тем на территории заправок действуют как правила ПДД и пожарной безопасности, так и внутренний регламент АЗС, во многом продиктованный соответствующими постановлениями МЧС. Как правило, основные пункты таких нормативов приводятся на информационных табло, установленных на въезде или входе в офисное помещение автозаправок. Но вот только на таких стикерах автовладельцы, как правило, не фиксируют внимание. Как бы то ни было, мы обозначили в нашем материале основные правила посещения и эксплуатации автозаправок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Нарушения ПДД

Хотя автозаправочные станции определяются как "прилегающая территория", тем не менее, здесь, как и, например, во дворе жилого дома, действуют правила, за которые нарушители могут быть оштрафованы.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Наиболее частые нарушения - это сквозной проезд, поворот или разворот через территорию АЗС, заезд через место выезда (под знак "кирпич) и превышение установленной скорости. Как правило, это 5 км/ч.

К слову, все ограничения совершенно оправданы. Взять хотя бы скоростной лимит. Ведь даже при легком ДТП могут возникнуть искры, соответственно, повышается опасность воспламенения. В теории за описанные выше нарушения ждет административное наказание в виде штрафа. В то же время, поскольку АЗС это, строго говоря, не дорога, то и нарядов ГИБДД или камер фиксации нарушений здесь нет. И тем не менее, при желании правоохранители вполне могут провести рейд на заправке со всеми вытекающими последствиями.

Пожароопасные действия

На территории АЗС категорически запрещается курить, в том числе и в закрытой машине.

Фото: Пресс-служба Volvo
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В последнем случае правоохранители, как правило, трактуют нарушение как курение в общественном месте, хотя салон личного автомобиля можно понимать и как частную территорию. Выяснять истину, вероятнее всего, придется в суде. Для предотвращения пожаров на АЗС запрещается также наливать топливо в пластиковые емкости.

Дело в том, что полимеры способны накапливать статический заряд, а там где искра, там и возможность возгорания. Что же касается известного запрета на разговоры на АЗС по "мобильнику", то это ограничение по сути формальное. Смартфон трактуется в нормативах как электрооборудование, способное при том или ином раскладе вызывать искру, как какой-нибудь электроинструмент, типа электродрели. И тем не менее, наклейки с перечеркнутым телефоном вы можете увидеть сегодня на многих АЗС, а значит и повод применить к вам штрафные санкции имеется.

Несоблюдение дистанции

Согласно регламенту, принятому на АЗС, расстояние между автомобилями в очереди к бензоколонке должно быть не менее трех метров. Расстояние между автомобилями, производящими заправку, не должно быть меньше трех метров. Дистанция же между машинами, стоящими в очереди на заправку, не должна быть меньше метра. Такой норматив введен с тем, чтобы облегчить действия, находящихся на АЗС, в случае чрезвычайной ситуации.

"Не своя" колонка

Нередко на АЗС можно увидеть, как водители, стремясь сэкономить время, подъезжают к колонке не тем бортом, на котором есть бензобак.

Фото: Пресс-служба Kia
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Таким образом они тянут заправочный шланг, либо пуская его над крышей или свесом, либо "опоясывая" автомобиль. Такая практика провоцирует, во-первых, повреждения и износ оборудования бензоколонки - штанги активнее перегибаются, растягиваются и разрываются.

Кроме того, такие "тянучки" буквально создают заторы на территории автозаправки. То же относится и к "умникам", которые заезжают к колонке задним ходом, чтобы опять-таки сэкономить время и подставить бак с нужной стороны. Такая хитроумная метода с большой степенью вероятности создаст сложности маневрированием для других посетителей АЗС.

Ремонт на АЗС

Ремонтировать автомобиль на территории АЗС тоже запрещено. Причем речь идет в том числе и о "техобслуживании", к примеру, заливке технических жидкостей. Причина - вероятность образования заряда статического электричества. Плюс - неисправная машина на территории АЗС - это помеха, которая может блокировать пути эвакуации. Так что, если нужно провести какие-то неотложные манипуляции с машиной, отъезжайте как минимум на 15 метров от колонок.

Заправка с заведенным мотором

Заправка автомобилей с заведенным двигателем на АЗС, как известно, тоже запрещена, о чем предупреждают стикеры на львиной доле АЗС.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Такой запрет связан с опасностью воспламенения паров бензина от искры из-под глушителя. Отметим, что вероятность такого сценария многократно увеличивается на старых автомобилях и машин, у которых удален катализатор или установлен прямоточный глушитель.

Что же касается современных автомобилей, воспламенение паров бензина в такой ситуации маловероятно. Однако лучше, как говорится, перебдеть. Добавим, что запускать моторы мотоциклов, мотороллеров допускается только на расстоянии 15 метров от бензоколонки.

#бензин