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17.10.2020 21:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" переиграл в гостях "Химки" в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" добился волевой победы над "Химками" в матче 11-го тура чемпионата России - 3:2. Дебютный мяч за "красно-белых" забил Александр Кокорин.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Перед этой встречей главный тренер спартаковцев Доменико Тедеско посетовал на плотный календарь. Понять его можно: всего за неделю его команда проведет три матча, один из которых - в Сибири.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Но, несмотря на череду не самых простых игр, Тедеско выставил на сегодняшний поединок оптимальный состав. Не оказалось в нем, правда, капитана "красно-белых" Георгия Джикии, но он пробудет на карантине до 20 октября. Из-за травмы оказался вне заявки Самуэль Жиго, а Зелимхан Бакаев пропустил матч из-за вируса.

Надо отметить, что в первом тайме моментов у чужих ворот больше создали "Химки". Роскошен был голкипер "Спартака" Александр Максименко. Впрочем, в начале второй половины Резиуан Мирзов вывел подмосковную команду вперед. На это гости ответили точными ударами Александра Кокорина с пенальти, а также голами Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона. "Химки" забили в ответ лишь один гол усилиями Брайана Идову. Как итог - 2:3.

В турнирной таблице "Спартак" набрал 24 очка и сравнялся с "Зенитом", который чуть ранее победил на своем поле "Сочи" (3:1).

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