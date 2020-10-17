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17.10.2020 14:30
Рубрика: Легковые авто

Tesla Model S проехала 1,2 миллиона километров. Но разве это рекорд?

Текст: Константин Руссов

В ноябре 2019 года владелец Tesla Model S P85+ Хансйорг Гемминген попал в Книгу рекордов Гиннесса, проехав на электрокаре миллион километров.

Фото: iStock
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Гемминген отчитался в своём Twitter об очередной вехе - на одометре машины красуется цифра 1 200 000 км.

Владелец рекордного Tesla Model S говорит, что не собирается останавливаться и намерен двигаться вперёд к новым рекордам.

Однако стоит отметить, что Model S P85+ за свою долгую жизнь сменила не один аккумулятор и электромотор. Например, к ноябрьскому рекорду прошлого года на Tesla Геммингена были заменены четыре батареи и три двигателя. Поэтому, возможно, некоторые люди вряд ли согласятся с тем, что 1,2 миллиона пройденных километров при таком количестве ремонтов можно считать рекордными.

#Tesla