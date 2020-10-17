Трамп назвал Байдена и его семью "преступной группой"

Президент Дональд Трамп начал уделять непропорционально большое внимание на предвыборных мероприятиях семье своего оппонента-демократа Джо Байдена в попытке спасти свои надежды на переизбрание на предстоящих 3 ноября президентских выборах, пишет портал журнала Forbes.

Кампания Трампа полностью сосредоточилась на "забивании молотком" сына Байдена - Хантера после неподтвержденного сообщения New York Post. В нем утверждается, что Хантер прибегнул к помощи своего отца для продвижения интересов украинской энергетической компании.

Трамп неоднократно называл семью Байденов "криминальной семьей" и "семьей организованной преступности" на мероприятиях в пятницу, перекликаясь с линией, которая обычно используется критиками Трампа, для нападения на его деловую практику, включая предполагаемое злоупотребление благотворительным фондом.

Выступая перед сторонниками в штате Джорджия, Трамп призвал посадить в тюрьму кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена и его родственников. "Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья", - цитирует ТАСС президента. В этот момент толпа начала скандировать: "Посадить их!"

На митинге в Мейконе в пятницу в штате Джорджия Трамп также взял под прицел брата Байдена - Джеймса, который использовал влияние родственника для увеличения своих личных финансов, согласно расследованию некоммерческой организации ProPublica. "Я не буду углубляться в тему семьи соперника, я не собираюсь оскорблять всех", - заключил президент под овации толпы.