Новости

Трамп назвал Байдена и его семью "преступной группой" 22:47
"Реал" потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Кадису" 22:38
СК возбудил дело после убийства пары в Москве 22:30
Рамзан Кадыров прокомментировал теракт в Париже 22:27
Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана 21:25
В Москве в квартире найдены убитыми парень и девушка 21:13
Названа польза шоколада для сердца и мозга 20:58
За сутки от COVID-19 в Вооруженных силах выздоровели 48 военнослужащих 20:52
Кокорин забил первый мяч за "Спартак" 20:29
Рогозин анонсировал запуск биологического спутника "Ковчег" 20:27
Новая редакция закона о правительстве одобрена ко второму чтению 20:26
"Наполи" разгромил "Аталанту" Алексея Миранчука 18:27
Новое поколение глубоководных спасательных аппаратов создадут в России 18:23
Турция обнаружила крупные запасы газа на месторождении в Черном море 18:16
Посольство России прояснило ситуацию с убийцей учителя во Франции 18:01
Экипаж МКС отремонтировал систему производства кислорода 17:50
Первые пуски С-400 в Турции попал на видео 17:40
Рублев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге 16:45
Российские военные химики помогут бороться с коронавирусом в Абхазии 16:44
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды 15:24
В Болгарии антиправительственные митинги продолжаются уже 100 дней 14:50
По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек 14:35
В Москве росгвардейцы сняли с 84-го этажа башни "Федерация" двух руферов 14:21
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на миллион рублей 14:18
Определена главная опасность для жизни при коронавирусе 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
17.10.2020 22:47
Рубрика: В мире

Трамп назвал Байдена и его семью "преступной группой"

Текст: Александр Саможнев

Президент Дональд Трамп начал уделять непропорционально большое внимание на предвыборных мероприятиях семье своего оппонента-демократа Джо Байдена в попытке спасти свои надежды на переизбрание на предстоящих 3 ноября президентских выборах, пишет портал журнала Forbes.

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
Байден назвал условие своего участия в новых дебатах с Трампом

Кампания Трампа полностью сосредоточилась на "забивании молотком" сына Байдена - Хантера после неподтвержденного сообщения New York Post. В нем утверждается, что Хантер прибегнул к помощи своего отца для продвижения интересов украинской энергетической компании.

Трамп неоднократно называл семью Байденов "криминальной семьей" и "семьей организованной преступности" на мероприятиях в пятницу, перекликаясь с линией, которая обычно используется критиками Трампа, для нападения на его деловую практику, включая предполагаемое злоупотребление благотворительным фондом.

Выступая перед сторонниками в штате Джорджия, Трамп призвал посадить в тюрьму кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена и его родственников. "Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья", - цитирует ТАСС президента. В этот момент толпа начала скандировать: "Посадить их!"

На митинге в Мейконе в пятницу в штате Джорджия Трамп также взял под прицел брата Байдена - Джеймса, который использовал влияние родственника для увеличения своих личных финансов, согласно расследованию некоммерческой организации ProPublica. "Я не буду углубляться в тему семьи соперника, я не собираюсь оскорблять всех", - заключил президент под овации толпы.

Трамп считает себя вторым по популярности после Иисуса Христа
В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции
Посольство России прояснило ситуацию с убийцей учителя во Франции
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса