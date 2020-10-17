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Рубрика: В мире

Трамп: Пандемия COVID-19 закончится и без вакцины

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Пандемия закончится даже в случае отсутствия вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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"Вакцина положит конец пандемии раз и навсегда. И, честно говоря, даже без вакцины пандемия закончится", - цитирует ТАСС американского лидера. При этом он выразил уверенность, что американская вакцина от коронавируса уже скоро будет готова. Трамп заверил, что к концу нынешнего года в США будет 100 миллионов доз препарата.

Между тем, в пятницу число заразившихся коронавирусом в США превысило восемь миллионов и составило 8 008 402. Жертвами COVID-19 стали уже 218 097 человек. Сегодня Соединенные Штаты являются лидерами в мире по числу заражений и смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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