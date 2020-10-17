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17.10.2020 01:42
Рубрика: В мире

В США число заболевших COVID-19 превысило восемь миллионов

Фото: AFP/Angela Weiss Фото: AFP/Angela Weiss
Фото: AFP/Angela Weiss

Число заразившихся коронавирусом в США в пятницу превысило восемь миллионов и составило 8 008 402. Такие данные распространил Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику на основе информации федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Фото: AFP/Angela Weiss
В США зафиксировано рекордное с июля число новых случаев COVID-19

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в штате Калифорния (868 755), далее идут Техас (837 691), Флорида (748 437) и Нью-Йорк (479 400). Специалисты отмечают, что в США жертвами COVID-19 стали уже 218 097 человек. Выздоровели - более 3,1 миллиона американцев, пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox Business, что не будет вновь применять жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки коронавируса в стране. "Мы больше не будем закрывать экономику. У нас все в порядке", - подчеркнул американский лидер. Он также сообщил, что вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу этого года.

Напомним, что сегодня Соединенные Штаты являются лидерами в мире по числу заражений коронавирусом и количеству летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19.

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