В США число заболевших COVID-19 превысило восемь миллионов

Число заразившихся коронавирусом в США в пятницу превысило восемь миллионов и составило 8 008 402. Такие данные распространил Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику на основе информации федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в штате Калифорния (868 755), далее идут Техас (837 691), Флорида (748 437) и Нью-Йорк (479 400). Специалисты отмечают, что в США жертвами COVID-19 стали уже 218 097 человек. Выздоровели - более 3,1 миллиона американцев, пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox Business, что не будет вновь применять жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки коронавируса в стране. "Мы больше не будем закрывать экономику. У нас все в порядке", - подчеркнул американский лидер. Он также сообщил, что вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу этого года.

Напомним, что сегодня Соединенные Штаты являются лидерами в мире по числу заражений коронавирусом и количеству летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19.