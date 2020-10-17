Трамп заявил о наличии у армии США гиперзвуковых ракет

Вооруженные силы Соединенных Штатов располагают гиперзвуковыми ракетами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде.

"У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.

Ранее стали известны некоторые характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. ВВС США заявили, что она будет лететь со средней скоростью от пяти до шести тысяч миль в час. Предполагается, что эту ракету будут нести стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.