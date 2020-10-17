Трамп заявил о наличии у армии США гиперзвуковых ракет

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Вооруженные силы Соединенных Штатов располагают гиперзвуковыми ракетами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде.
"У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.
Ранее стали известны некоторые характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. ВВС США заявили, что она будет лететь со средней скоростью от пяти до шести тысяч миль в час. Предполагается, что эту ракету будут нести стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.