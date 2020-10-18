Бензин наше все. Самые экономичные автомобили российского рынка

Несмотря на мировой тренд электрификации автомобилей, в России транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему остаются самыми распространёнными. "Российская газета" выбрала самые экономичные бензиновые машины на российском рынке.

Kia Picanto

Самая маленькая модель корейской марки. Kia Picanto стоит от 729 900 до 1 034 900 рублей.

Автомобиль предлагается с 1,0-литровым бензиновым двигателем на 67 л. с. и пятиступенчатой "механикой", с 1,2-литровым "атмосферным" мотором мощностью 84 л. с. и четырёхступенчатым "автоматом".

Согласно паспортным данным, с первым вариантом силовых агрегатов смешанный расход топлива малолитражного хэтчбека в среднем составляет 4,4 литра на 100 километров пути. В городском цикле - 5,6 л., в загородном - мизерные 3,7 л.

Lada Granta

Одновременно самый дешёвый и народный автомобиль. Цены на Lada Granta в популярном кузове седан лежат в диапазоне от 483 900 до 677 800 рублей.

Машина оснащается "атмосферниками" объёмом 1,6 литра мощностью 87, 98 и 106 л. с. соответственно. 87-сильный двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой механической КП, 98-сильный работает в связке с 4-ступенчатой АКП (Jatco). 106-сильный вариант можно выбрать либо с 5-ступенчатой МКП, либо с АМТ (вазовский "робот").

Для топовых версий отечественный производитель заявляет одинаково низкий смешанный расход топлива - всего 6,5 литров на 100 км. В городе - 8,7 л., на трассе - 5,2 л.

Ravon R2

Фото: Пресс-служба Ravon.

Ravon R2 узбекского производства стоит от 768 000 рублей до 823 000 рублей.

Под капотом переднеприводного субкомпактного хэтчбека располагается безальтернативный бензиновый мотор объёмом 1,25 литра мощностью 85 л. с. Коробка передач - гидромеханический "автомат" с четырьмя ступенями.

С таким арсеналом смешанный расход топлива радует и составляет около 6,2 литра на 100 км пути. В загородном режиме - 5,1 л., в городском - 8,2 л.

Volkswagen Polo/Skoda Rapid

Новые соплатформенные модели брендов Volkswagen и Skoda. Цены на Polo начинаются с 821 900 рублей и заканчиваются на отметке 1 238 900 рублей, на Rapid от 819 000 до 1 230 000 рублей.

В линейку двигателей лифтбеков входят "атмосферники" объёмом 1,6 литра мощностью 90 и 110 л. с. соответственно, а также турбомотор объёмом 1,4 литра. 90-сильный мотор "дружит" только с "ручкой" на пять передач, 110-сильный работает в паре как "механикой", так и с "автоматом", 125-сильный стыкуется с роботизированной автоматической трансмиссией.

Средний расход топлива машин варьируется - 4,8-8,0 литров на 100 км пути.

Hyundai Creta

Hyundai Creta является бестселлером среди кроссоверов в России. Диапазон цен на модель от 1 042 000 до 1 542 000 рублей.

Бюджетный SUV можно выбрать с бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 121 и 123 л. с. соответственно, с 2,0-литровым "атмосферником" на 149 л. с. Коробки - шестиступенчатая "механика", шестидиапазонный "автомат".

Базовая 123-сильная модификация с передним приводом и механической коробкой передач может похвастать скромным аппетитом. Комбинированный расход топлива составляет 7 литров на сотню километров. По городу показывает 9,0 л., по трассе - 5,8 л.