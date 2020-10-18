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18.10.2020 07:16
Рубрика: Легковые авто

Бензин наше все. Самые экономичные автомобили российского рынка

Текст: Валерий Карташов
Несмотря на мировой тренд электрификации автомобилей, в России транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему остаются самыми распространёнными. "Российская газета" выбрала самые экономичные бензиновые машины на российском рынке.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Kia Picanto

Самая маленькая модель корейской марки. Kia Picanto стоит от 729 900 до 1 034 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Автомобиль предлагается с 1,0-литровым бензиновым двигателем на 67 л. с. и пятиступенчатой "механикой", с 1,2-литровым "атмосферным" мотором мощностью 84 л. с. и четырёхступенчатым "автоматом".

Согласно паспортным данным, с первым вариантом силовых агрегатов смешанный расход топлива малолитражного хэтчбека в среднем составляет 4,4 литра на 100 километров пути. В городском цикле - 5,6 л., в загородном - мизерные 3,7 л.

Lada Granta

Одновременно самый дешёвый и народный автомобиль. Цены на Lada Granta в популярном кузове седан лежат в диапазоне от 483 900 до 677 800 рублей.

Фото: iStock
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Машина оснащается "атмосферниками" объёмом 1,6 литра мощностью 87, 98 и 106 л. с. соответственно. 87-сильный двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой механической КП, 98-сильный работает в связке с 4-ступенчатой АКП (Jatco). 106-сильный вариант можно выбрать либо с 5-ступенчатой МКП, либо с АМТ (вазовский "робот").

Для топовых версий отечественный производитель заявляет одинаково низкий смешанный расход топлива - всего 6,5 литров на 100 км. В городе - 8,7 л., на трассе - 5,2 л.

Ravon R2
Фото: Пресс-служба Ravon.

Ravon R2 узбекского производства стоит от 768 000 рублей до 823 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Под капотом переднеприводного субкомпактного хэтчбека располагается безальтернативный бензиновый мотор объёмом 1,25 литра мощностью 85 л. с. Коробка передач - гидромеханический "автомат" с четырьмя ступенями.

С таким арсеналом смешанный расход топлива радует и составляет около 6,2 литра на 100 км пути. В загородном режиме - 5,1 л., в городском - 8,2 л.

Volkswagen Polo/Skoda Rapid

Новые соплатформенные модели брендов Volkswagen и Skoda. Цены на Polo начинаются с 821 900 рублей и заканчиваются на отметке 1 238 900 рублей, на Rapid от 819 000 до 1 230 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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В линейку двигателей лифтбеков входят "атмосферники" объёмом 1,6 литра мощностью 90 и 110 л. с. соответственно, а также турбомотор объёмом 1,4 литра. 90-сильный мотор "дружит" только с "ручкой" на пять передач, 110-сильный работает в паре как "механикой", так и с "автоматом", 125-сильный стыкуется с роботизированной автоматической трансмиссией.

Средний расход топлива машин варьируется - 4,8-8,0 литров на 100 км пути.

Hyundai Creta

Hyundai Creta является бестселлером среди кроссоверов в России. Диапазон цен на модель от 1 042 000 до 1 542 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Бюджетный SUV можно выбрать с бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 121 и 123 л. с. соответственно, с 2,0-литровым "атмосферником" на 149 л. с. Коробки - шестиступенчатая "механика", шестидиапазонный "автомат".

Базовая 123-сильная модификация с передним приводом и механической коробкой передач может похвастать скромным аппетитом. Комбинированный расход топлива составляет 7 литров на сотню километров. По городу показывает 9,0 л., по трассе - 5,8 л.

#Lada #Volkswagen #Hyundai #Kia