Бюджетный эксклюзив: коллекционные машины по цене новых Lada

Игра в реставратора - одно из тайных желаний любого заядлого автомобилиста. Дело это очень непростое - хлопотное и невероятно дорогое. Однако иногда сердце все-таки побеждает разум и выманивает деньги из семейного бюджета на какой-нибудь раритет. Увы, частенько поспешное решение становится жизненной ошибкой и купленная машина превращается в "недвижимость", на которую нет ни сил, ни времени, ни средств. Но есть и альтернативный вариант: выбрать даже не янгтаймер, а относительно современный, но вполне себе эксклюзивный автомобиль на хорошем ходу, который со временем если и не подорожает, то вполне может сохранить потраченные на восстановление деньги.

BMW Z3

Годы выпуска: 1995-2002

Цена: от 600 000 рублей

Великолепный классический родстер от BMW, созданный по мотивам спортивных прогулочных автомобилей середины XX века. Само собой, главный притягивающий элемент помимо кузова - возможность сложить крышу. Кроме того, Z3 обладает отменными ездовыми характеристиками.

Единственный нюанс: баварцы изначально побоялись ставить на легкую маленькую машинку мощные моторы, а потому под капотом первых родстеров встречаются только небольшие четырехцилиндровые агрегаты на 1.8 и 1.9 литра. Так что любителям адреналина мощности может не хватить.

Уже после обновлений на BMW Z3 появилась целая россыпь моторов - от 2.0 до 3.0 литров, но цены на такие версии гораздо выше. Причем, большая часть из них предлагалась с механическими коробками передач.

Что хорошо: BMW Z3 во многом построен на агрегатах BMW 3-series (E30 и E36), так что ни с обслуживанием, ни с запчастями (в том числе неоригинальными) особых трудностей нет. Отсюда другая беда - на вторичном рынке регулярно встречаются "уколхоженные" экземпляры с признаками гаражного ремонта и кустарного тюнинга. А вот за оригинальные Z3 просят куда большие деньги.

Jaguar XJ II\III

Фото: скриншот с auto.ru

Годы выпуска: 1994-2009

Цена: от 500 000 рублей

Настоящая британская классика. Последние из "Ягуаров" "олдскульного" дизайна, выпускавшиеся более сорока лет практически до последнего. Флагманская серия ведет свою родословную аж с 1968 года, выдерживая внешнюю стилистику.

Собственно, сегодня относительно доступны "Ягуары" второго и третьего поколений, причем цены на них почти не отличаются. За третью генерацию берут из-за относительной молодости и достойного состояния, а XJ II уже стоит на грани попадания в янгтаймеры, так что просят почти как за классику.

Про машины стоит знать несколько вещей. Почти все они будут оснащены моторами V8 объемом от 3.3 до 4.2 литров, так что владелец автоматом попадает и на повышенный налог, и на хороший аппетит. Разве что модели третьего поколения оснащались V-образными шестерками - бензиновой 3.0-литровой и дизельной 2.7. А базовые вариации XJ II редко можно встретить с мотором 3.2. Все эти модификации в содержании будут обходиться гораздо дешевле.

В дилерские сервисы путь этих "Ягуаров" с большой вероятностью заказан. Цены на ремонт в официальных мастерских пугают даже опытных владельцев, большая часть из которых обслуживается в клубных сервисах. С запчастями тоже просто не будет, однако многие освоили заказы через интернет (например, на e-Bay), что обходится дешевле и проще.

Ну а что касается цен, то ориентироваться на нижние границы, конечно, не стоит. Приличные предложения начинаются где-то от 700-800 тысяч рублей, а за миллион-плюс встречаются вообще отличные образцы.

Cadillac Eldorado X

Фото: скриншот с auto.ru

Годы выпуска: 1992-2002

Цена: от 450 000 рублей

Американская легенда, на которой, увы, имя "Эльдорадо" приказало долго жить. Полноценные full-size купе вышли из моды. Так или иначе, любителей настоящих пятиметровых "американцев" это даже радует, поскольку предложение ограничено, а значит цены на ухоженные экземпляры будут держаться.

Конечно же, очень харизматичный "Кадиллак" состоит из невероятного количества чисто американских фишек вроде диваноподобных сидений или, например, управлением климат-контролем на руле. Кстати, переживать по поводу оснащения не придется - даже машины начала 90-х отлично упакованы.

Что касается силовой установки, то "американца" без V8 представить сложно, а Cadillac тем более. Под капот Eldorado изначально ставился 4.9-литровый мотор мощностью от 204 лошадиные силы от предшественника, однако быстро ему на смену пришел более современный агрегат 4.6 мощностью от 275 до 304 "лошадок".

Что касается обслуживания, то американские автомобили выдающейся надежностью не обладали, так что в таком возрасте скорее всего Eldorado потребует комплексного внимания. Главный плюс - огромное количество контрактных запчастей и агрегатов, которые многочисленные фирмы таскают из Штатов. В целом, еще один достойный агрегат на звание янгтаймера.

Lincoln Town Car III

Фото: скриншот с auto.ru

Годы выпуска: 1997-2003

Цена: от 350 000 рублей

Еще один американский автомобильный символ, а также одна из главных машин голливудских фильмов, на которой ездили все - от боссов мафии до начальников ФБР. Однако главное предназначение "Таун Кара" - превращение в лимузин. В России 90% предложений на рынке - это именно растянутые порой до небывалых длин свадебные кареты. Но если хорошо поискать, среди них можно обнаружить оригинальные люксовые седаны, завезенные в Россию еще в период низких таможенных пошлин.

Собственно, как и Eldorado, "Линкольн" предлагает полное погружение в мир американского лампового автопрома последних лет формата Full-Size. Трехместный кресло-диван спереди, кочерга автомата на руле и, конечно, V8 под капотом. Кстати, в отличие от "Кадиллака", все модификации двигателя Town Car попадают в антиналоговую ставку "до 250 лошадиных сил".

Из-за относительной свежести и, опять же, возможности возить контрактную технику с родины, содержание американской легенды не назвать таким уж проблемным. Однако и дешевым оно само собой не будет.

Mercedes-Benz S-Class W126

Фото: скриншот с auto.ru

Годы выпуска: 1979-1991

Цена: от 250 000 рублей

Автомобиль, который в представлении не нуждается, и уже официально носит статус коллекционной классики, правда в зависимости от модификации, коих было море.

Почему выбран именно W126, а не более узнаваемый и свежий в России "кабан" W140? Во-первых, потому что это пошло - ездить на машине, которая в нашей стране ассоциировалась исключительно с криминалом. Во-вторых, по той же причине найти S-Class из 90-х без "истории" будет чуть сложнее. Ну и в-третьих, Mercedes W126 80-х годов еще не успели получить ту массу электроники, которая досталась потомку, так что в плане надежности они еще более интересны.

Повторимся, что модификаций у S-class было огромное количество - от хилых и полупустых версий для такси до шикарных бронированных лимузинов. Только вариаций двигателей и коробок передач за 12 лет существовало около 50 штук - от 122-сильного дизелька до 5.6-литрового V8 мощностью 300 "лошадей".

Удивительно, но на российском авторынке сегодня мощно найти почти все версии разной цены и состояния - предложений масса. Так что желающим стоит хорошенько проштудировать матчасть на предмет самых выносливых и надежных версий и выбрать достойное предложение.