Указ главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года № 275 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Новости

Сын Черчесова получил удар коленом в голову и был госпитализирован 16:04
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии брата Умара, попавшего в больницу 15:50
В петербургском метро полицейские скрутили пассажира без маски 15:48
Ученые выявили новый симптом коронавируса 15:40
В Болгарии обвинили Германию в давлении по ситуации с Северной Македонией 15:34
В Британии помиловали преступника, остановившего террориста 15:18
Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае 14:22
Три человека пропали без вести после кораблекрушения в Баренцевом море 14:14
Эксперт: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела за несколько месяцев 14:03
Индия успешно запустила крылатую ракету BrahMos 14:00
Взрыв на западе Афганистана унес жизни 12 человек 13:11
В Италии влюбленную пару оштрафовали за поцелуй без масок 13:04
В Москве дети рухнули с эскалатора в ТЦ 13:01
Ломаченко не согласился с решением судей по итогам боя с Лопесом 12:04
Учителей не будут отстранять от работы за отказ сделать прививку от COVID-19 12:03
Театру в Москве грозит штраф за зрителей без масок на концерте группы "На-На" 11:40
Что изменится в жизни белорусов с введением электронных паспортов 11:40
На удаленный режим работы перешли около миллиона москвичей 11:19
Собянин заявил о снижении числа трудовых мигрантов в Москве 10:59
Пенсионер из Беларуси собрал коллекцию ретромотоциклов 10:30
В Петербурге прошел "Тотальный диктант" 10:28
Сотрудники Кремниевой долины рассказали о выгорании на удаленке 10:16
Путин: Российский дорожный комплекс находится на подъеме 09:50
Как и чем живут белорусские полярники в Антарктике 09:49
Посольство США решило за Украину вопрос о российской вакцине от COVID-19 09:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
18 октября 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года № 275 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в пункт 5.1 Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпиде­миологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261) следующие изменения:

дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания:

"недопущение банкетного обслуживания;";

абзац двадцать шестой считать абзацем двадцать седьмым;

абзацы двадцать седьмой - двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцать восьмым - тридцатым и признать их утратившими силу;

абзац тридцатый считать абзацем тридцать первым.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 19 октября 2020 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией