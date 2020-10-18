Указ главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года № 275 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в пункт 5.1 Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпиде­миологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261) следующие изменения:

дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания:

"недопущение банкетного обслуживания;";

абзац двадцать шестой считать абзацем двадцать седьмым;

абзацы двадцать седьмой - двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцать восьмым - тридцатым и признать их утратившими силу;

абзац тридцатый считать абзацем тридцать первым.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 19 октября 2020 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







