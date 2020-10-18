Эксперты сравнили новый Kia Sorento с конкурентами

Со сменой поколений кроссовер Kia Sorento подорожал не очень заметно, став более привлекательным на фоне конкурентов. Пока же российские покупатели имеют редкий шанс выбрать сразу из трех поколений этой модели.

"Старикам" тут не место

В России стартовали продажи нового флагманского кроссовера Kia Sorento четвертого поколения, производство которого налажено на калининградском заводе "Автотор".

При этом с выходом новинки компания Kia прекратила выпуск в нашей стране не только предыдущего поколения модели, представленного под названием Sorento Prime, но и второго поколения этого кроссовера. Такие машины пока еще доступны в дилерских центрах, однако их поставки уже завершены.

Таким образом, новый Sorento вытеснил с рынка сразу обоих своих предшественников, хотя в силу различного позиционирования они успешно дополняли друг друга на протяжении более пяти лет.

"Причиной ухода предыдущих поколений Kia Sorento с российского рынка в том, что оба кроссовера выпускались на мощностях предприятия "Автотор", и для сокращения расходов корейский производитель решил завершить их производство с выходом нового Sorento. Многие комплектации данных автомобилей продаются менее, чем за 2 млн рублей, поэтому скидок, скорее всего, не ожидается", - говорит руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Дела сердечные

Фото: Пресс-служба Kia

Новый Kia Sorento стал второй моделью бренда после седана К5, созданной на новой платформе KIA N3, которая разработана специально для среднеразмерных автомобилей. На российском рынке кроссовер получит два варианта компоновки сидений - пятиместный и семиместный.

На старте продаж новый Sorento будет предлагаться в нашей стране с двумя новыми силовыми агрегатами линейки Smartstream: бензиновым двигателем 2.5 MPI (мощность 180 л.с. и крутящий момент 232 Нм) в сочетании с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач, а также дизельным мотором 2.2 CRDi (мощность 199 л.с. и крутящий момент 440 Нм), который агрегатируется с новой 8‑ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. С бензиновым двигателем кроссовер может иметь как передний привод, так и привод на все колеса, дизельные версии представлены только в полноприводном исполнении.

Версия с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 249 л.с., который был доступен в России для Sorento Prime, появится и на четвертом поколении модели, однако это произойдет предположительно уже в следующем году. По словам директора по развитию дилерского бизнеса автохолдинга "Максимум" Александра Кустова, автомобили с этим силовым агрегатом не пользуются особым спросом. Дизельный двигатель показывает схожие характеристики в сравнении с бензиновым объемом 3,5 л, при этом потребляет существенно меньше топлива. Кроме того, в равных комплектациях цена Sorento Prime с бензиновым мотором выше, чем с дизельным.

Фото: Пресс-служба Kia

А вот гибридные модификации, которые предлагаются для нового Sorento на ряде рынков, к нам поставлять не будут, поскольку спрос на них в нашей стране очень ограничен из-за высокой стоимости данной технологии. Как рассказали "РГ" в компании Kia, на сегодняшний день не планируется на российском рынке и появление особых серий нового Sorento - это обусловлено тем, что почти все элементы версии GT Line в том или ином объеме уже включены в оснащение нескольких комплектаций.

Конкурентное окружение

Фото: Пресс-служба Kia

Надо сказать, что цены на новый Kia Sorento выросли не очень заметно по сравнению с предыдущим поколением. С момента начала продаж модель будет предлагаться в восьми комплектациях по цене от 2 млн 149 тыс. 900 до 3 млн 149 тыс. 900 рублей. В российском офисе Kia рассчитывают, что привлекательная ценовая политика и передовое оснащение позволят новинке укрепить позиции в сегменте D-SUV, где Sorento предыдущего поколения входил в Топ-4 самых продаваемых моделей.

По мнению генерального директора АвтоСпецЦентр Kia Марьино Анастасии Савкиной, основными конкурентами нового Kia Sorento на российском рынке станут кроссоверы Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Nissan Murano и Toyota Highlander.

В свою очередь, Денис Решетников считает, что новый Sorento составит конкуренцию таким моделям как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq 2.0 TSI в версии Style.

Именно последняя модель является прямым конкурентом Kia Sorento 2.5 в комплектации Prestige, однако чешский кроссовер проигрывает корейскому по оснащенности техническими функциями. Если же докупать их дополнительно, то Skoda Kodiaq выйдет дороже на 124,9 тыс. рублей. Комплектацию Kia Sorento Premium можно сравнить с Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI в версии Premier, но только если добавить к ней опциональные третий ряд сидений и комплекс систем помощи водителю ADAS, что на 40 тыс. рублей увеличит ценник Hyundai Santa Fe.

"На мой взгляд, у нового Kia Sorento есть все шансы стать лидером сегмента автомобилей класса D-SUV на российском рынке, а также привлечь внимание поклонников других брендов. Например, у Nissan самая богатая комплектация Murano 3.5 беднее, чем у корейского кроссовера, а стоит представитель японского автопрома на 226 тыс. рублей дороже", - отмечает Денис Решетников.