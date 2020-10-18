Глава NASA заявил о растущих шансах обнаружить на Марсе следы жизни

Шансы обнаружить на Марсе следы жизни растут, уверен директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн.

"Свидетельств существования жизни на Марсе пока не обнаружили, но вероятность этого увеличивается. Проведенные исследования показывают, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом", - цитирует ТАСС главу NASA.

Брайденстайн напомнил, что ранее были найдены свидетельства наличия под поверхностью Красной планеты воды в жидком состоянии. Кроме того, ученые пришли к выводу, что на Марсе есть молекулы органических веществ. Глава NASA выразил уверенность в том, что исследования с помощью приборов, установленных на аппарате Perseverance, позволят собрать больше сведений о Марсе, а также подготовиться к пилотируемой экспедиции.

Ранее группа ученых во главе с Себастьяном Эмануэлем Лауро из итальянского Университета Рома Тре опубликовала исследование, доказывающее, что под южным полюсом Марса существует огромное озеро с жидкой соленой водой. Специалисты предположили, что может существовать целая сеть соленых водоемов более мелкого размера.