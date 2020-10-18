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Рубрика: В мире

Глава NASA заявил о растущих шансах обнаружить на Марсе следы жизни

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шансы обнаружить на Марсе следы жизни растут, уверен директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн.

Фото: iStock
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"Свидетельств существования жизни на Марсе пока не обнаружили, но вероятность этого увеличивается. Проведенные исследования показывают, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом", - цитирует ТАСС главу NASA.

Брайденстайн напомнил, что ранее были найдены свидетельства наличия под поверхностью Красной планеты воды в жидком состоянии. Кроме того, ученые пришли к выводу, что на Марсе есть молекулы органических веществ. Глава NASA выразил уверенность в том, что исследования с помощью приборов, установленных на аппарате Perseverance, позволят собрать больше сведений о Марсе, а также подготовиться к пилотируемой экспедиции.

Ранее группа ученых во главе с Себастьяном Эмануэлем Лауро из итальянского Университета Рома Тре опубликовала исследование, доказывающее, что под южным полюсом Марса существует огромное озеро с жидкой соленой водой. Специалисты предположили, что может существовать целая сеть соленых водоемов более мелкого размера.

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