Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии брата Умара, попавшего в больницу

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился последними новостями о состоянии своего брата Умара, госпитализированного в Дубае с сильным гриппом.

Хабиб отметил, что последние несколько дней Умар пролежал в гостинице с высокой температурой, вызванной стафилококковой инфекцией. Напомним: 24 октября в Абу-Даби Умар должен был дебютировать в UFC поединком против Сергея Морозова, представляющего Казахстан.

"Несмотря на это, он и вся наша команда были настроены на выступление 24 октября. Сегодня утром перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали. Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено", - написал Хабиб в Instagram.

Добавим, что главным событием вечера в Абу-Даби 24 октября станет поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи.