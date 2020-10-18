Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное

Новости

В стане соперника "Зенита" по ЛЧ "Брюгге" произошла вспышка COVID-19 18:42
Бой Умара Нурмагомедова в Абу-Даби отменен 18:35
Вирусолог объяснил проявление нового симптома коронавируса 17:55
СК начал проверку после падения детей в торговом центре в Москве 16:39
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай" 16:39
Сын Черчесова получил удар коленом в голову и был госпитализирован 16:04
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии брата Умара, попавшего в больницу 15:50
В петербургском метро полицейские скрутили пассажира без маски 15:48
Ученые выявили новый симптом коронавируса 15:40
В Болгарии обвинили Германию в давлении по ситуации с Северной Македонией 15:34
В Британии помиловали преступника, остановившего террориста 15:18
Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае 14:22
Три человека пропали без вести после кораблекрушения в Баренцевом море 14:14
Эксперт: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела за несколько месяцев 14:03
Индия успешно запустила крылатую ракету BrahMos 14:00
Взрыв на западе Афганистана унес жизни 12 человек 13:11
В Италии влюбленную пару оштрафовали за поцелуй без масок 13:04
В Москве дети рухнули с эскалатора в ТЦ 13:01
Ломаченко не согласился с решением судей по итогам боя с Лопесом 12:04
Учителей не будут отстранять от работы за отказ сделать прививку от COVID-19 12:03
Театру в Москве грозит штраф за зрителей без масок на концерте группы "На-На" 11:40
Что изменится в жизни белорусов с введением электронных паспортов 11:40
На удаленный режим работы перешли около миллиона москвичей 11:19
Собянин заявил о снижении числа трудовых мигрантов в Москве 10:59
Пенсионер из Беларуси собрал коллекцию ретромотоциклов 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
18.10.2020 17:52
Рубрика: Власть

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное

Текст: Иван Петров
Интервью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина "Российской газете" о технических новинках и уникальных технологиях, используемых криминалистами. Главное:
Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

- Проведена апробация, и научно-техническим советом СК России рекомендовано к приобретению и использованию устройство российского производителя, предназначенное для восстановления информации из флэш-накопителей. Также проводится апробация портативного программно-аппаратного комплекса того же разработчика, предназначенного для извлечения цифровой информации, как в лабораторных, так и в полевых условиях.

- Хорошо зарекомендовал себя при производстве технико-криминалистических экспертиз документов универсальный детектор валют. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос использования отечественных источников экспертного света для поиска и изъятия контактных следов преступника с тел жертв, подвергшихся насильственным действиям, в целях последующего молекулярно-генетического исследования.

- Представляет интерес программное обеспечение для стенографирования речи нескольких дикторов, предназначенное в том числе для составления протоколов допросов как непосредственно в ходе следственных действий, так и по их аудиозаписям. Конечно, это затратно, но эпоха следственных портфелей и чемоданов уходит в прошлое.

- Из нескольких создаваемых в настоящее время комплексов бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека нами был отобран программно-аппаратный комплекс (полиграф), разрабатываемый в Санкт-Петербурге, который анализирует характеристики голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания, движения тела. На основании собранной таким образом информации можно выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы. В настоящее время достигнута предварительная договоренность о доработке данной системы для возможного дальнейшего использования в Следственном комитете.

- При образовании Следственного комитета в 2007 году ведомству было передано больше 200 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет. Из них смогли раскрыть 80 тысяч. Этим занимаются специализированные аналитические группы, в состав которых помимо следователей СК включены сотрудники МВД, ФСИН, прокуратуры.

- В результате системной кропотливой работы криминалистов и сотрудников уголовного розыска была раскрыта серия изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных с 2014 по 2020 год на территории Гагаринского, Ленинского, Нахимовского, Балаклавского районов Севастополя и в Ялте в отношении 16 потерпевших, 12 из которых - несовершеннолетние.

- С помощью молекулярно-генетической экспертизы раскрыта серия изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных с августа по октябрь 2016 года на территории Самары, Владимира и Санкт-Петербурга уроженцем города Салавата Республики Башкортостан.

- Главным следственным управлением СК России по Москве раскрыты убийства сотрудников милиции, совершенные в 1995 году. В текущем году на основе доказательств, собранных следователями СК, осуждены члены банды, убившие в 2005 году в Смоленской области бывшего прокурора города Рославля. В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор в отношении жителя города Надыма по уголовному делу 2000 года об убийстве двух женщин и 6-летнего мальчика.

- В Ульяновске удалось раскрыть совершенное в 2016 году убийство братьев-предпринимателей, занимавшихся бизнесом в сфере ритуальных услуг. Спустя несколько лет по инициативе следователя-криминалиста была назначена ольфакторная судебная экспертиза. Это экспертиза запаховых следов. Ее результаты позволили установить, что в автомобиле убитых и на одежде обнаружены запаховые следы человека, происходящие от предпринимателя, который ранее уже задерживался по подозрению в совершении двойного убийства.

- При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов в Норильске проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой города Ахметчиным Р.В. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте здесь.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай"
Минпросвещения не планирует переносить ЕГЭ-2021
Собянин заявил о снижении числа трудовых мигрантов в Москве
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия