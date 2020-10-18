Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное

Интервью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина "Российской газете" о технических новинках и уникальных технологиях, используемых криминалистами. Главное:

- Проведена апробация, и научно-техническим советом СК России рекомендовано к приобретению и использованию устройство российского производителя, предназначенное для восстановления информации из флэш-накопителей. Также проводится апробация портативного программно-аппаратного комплекса того же разработчика, предназначенного для извлечения цифровой информации, как в лабораторных, так и в полевых условиях.

- Хорошо зарекомендовал себя при производстве технико-криминалистических экспертиз документов универсальный детектор валют. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос использования отечественных источников экспертного света для поиска и изъятия контактных следов преступника с тел жертв, подвергшихся насильственным действиям, в целях последующего молекулярно-генетического исследования.

- Представляет интерес программное обеспечение для стенографирования речи нескольких дикторов, предназначенное в том числе для составления протоколов допросов как непосредственно в ходе следственных действий, так и по их аудиозаписям. Конечно, это затратно, но эпоха следственных портфелей и чемоданов уходит в прошлое.

- Из нескольких создаваемых в настоящее время комплексов бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека нами был отобран программно-аппаратный комплекс (полиграф), разрабатываемый в Санкт-Петербурге, который анализирует характеристики голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания, движения тела. На основании собранной таким образом информации можно выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы. В настоящее время достигнута предварительная договоренность о доработке данной системы для возможного дальнейшего использования в Следственном комитете.

- При образовании Следственного комитета в 2007 году ведомству было передано больше 200 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет. Из них смогли раскрыть 80 тысяч. Этим занимаются специализированные аналитические группы, в состав которых помимо следователей СК включены сотрудники МВД, ФСИН, прокуратуры.

- В результате системной кропотливой работы криминалистов и сотрудников уголовного розыска была раскрыта серия изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных с 2014 по 2020 год на территории Гагаринского, Ленинского, Нахимовского, Балаклавского районов Севастополя и в Ялте в отношении 16 потерпевших, 12 из которых - несовершеннолетние.

- С помощью молекулярно-генетической экспертизы раскрыта серия изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных с августа по октябрь 2016 года на территории Самары, Владимира и Санкт-Петербурга уроженцем города Салавата Республики Башкортостан.

- Главным следственным управлением СК России по Москве раскрыты убийства сотрудников милиции, совершенные в 1995 году. В текущем году на основе доказательств, собранных следователями СК, осуждены члены банды, убившие в 2005 году в Смоленской области бывшего прокурора города Рославля. В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор в отношении жителя города Надыма по уголовному делу 2000 года об убийстве двух женщин и 6-летнего мальчика.

- В Ульяновске удалось раскрыть совершенное в 2016 году убийство братьев-предпринимателей, занимавшихся бизнесом в сфере ритуальных услуг. Спустя несколько лет по инициативе следователя-криминалиста была назначена ольфакторная судебная экспертиза. Это экспертиза запаховых следов. Ее результаты позволили установить, что в автомобиле убитых и на одежде обнаружены запаховые следы человека, происходящие от предпринимателя, который ранее уже задерживался по подозрению в совершении двойного убийства.

- При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов в Норильске проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой города Ахметчиным Р.В. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда.

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