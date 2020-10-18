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Текст:   Роман Маркелов 
08:00 18.10.2020

Когда стоит брать квартиру в ипотеку

На этой неделе президент Владимир Путин предложил продлить действующую программу выдачи льготной ипотеки под 6,5%, перенеся срок ее окончания с 1 ноября 2020 года на 1 июля 2021 года. При этом любую ипотеку, неважно, льготную или взятую на обычных условиях, нужно выплачивать регулярно и довольно долго. Сейчас, учитывая большую неопределенность с развитием пандемии и негативную ситуацию с реальными доходами, следует особенно грамотно оценивать свои финансовые возможности и взвешивать все риски для "жизни взаймы".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, в каких случаях сейчас стоит брать ипотеку, рассказали "Российской газете" эксперты Национального центра финансовой грамотности, консультанты по финансовой грамотности проекта Вашифинансы.рф Елена Бобкова и Игорь Григорьянц.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Ужесточаются требования к выдающим ипотеку организациям

Вариант 1. Если вы снимаете квартиру, а в перспективе собственного жилья (например, подаренного родственниками или полученного по наследству) не предвидится, тогда ипотека становится шансом на изменение бытовых условий, которым можно и нужно воспользоваться. Ведь деньги, которые вы платите за аренду - "уходят в никуда", а каждый ипотечный платеж приближает вас к заветной цели.

Вариант 2. Аналогичная ситуация и в том случае, если в квартире или в доме проживает достаточно большое количество родственников, а часть из них еще и планирует создать семью (например, подросшие дети). В общем случай, когда в жилище правила "социалистического общежития" уже не работают, и хочется "сбежать в свой угол" любой ценой.

Когда ипотеку лучше не брать

При этом вариант, когда ипотечная недвижимость рассматривалась как долгосрочная инвестиция в текущей ситуации, до завершения пандемии, эксперты рекомендуют не использовать. Времена "турбулентности" - не лучшее время для долгосрочных инвестиций, особенно, если квартирный вопрос не является жизненно важным для обеспечения стабильного функционирования семьи в период пандемии.

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