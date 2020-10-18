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18.10.2020 12:04
Рубрика: Спорт

Ломаченко не согласился с решением судей по итогам боя с Лопесом

Текст: Сергей Литвинов

Боксер Василий Ломаченко высказал свое несогласие с решением судей по итогам поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 61,23 кг против Теофимо Лопеса (США).

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При этом, по словам Ломаченко, он пока точно не решил, что будет делать. Сначала спортсмен хочет обсудить ситуацию с менеджером.

"Первая половина боя была равной. Может, где-то он выигрывал на один-два раунда, но вторую половину я забрал. Хочу пересмотреть поединок, однако я не согласен с решением судей. Думал, что выиграю, но результат... Сейчас я с ним спорить не хочу. Поеду домой, а затем буду обсуждать ситуацию с менеджером", - приводит слова Ломаченко ESPN.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей. Американец объединил четыре титула по престижным версиям, защитив пояс IBF и завоевав пояса WBA, WBO и WBC, которые принадлежали украинцу.

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