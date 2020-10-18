Перечень штрафных поломок по сравнению с прежним увеличился практически в десять раз.

Так, сотрудники ГИБДД смогут штрафовать хозяев машин за летнюю резину зимой и зимнюю - летом. Сейчас этого нет. Также накажут за трещины на лобовом стекле, неработающие дворники, отсутствие штатных подушек безопасности.

Начиная с января, автоинспекторы получат специальные технические средства, которые будут определять неисправности тормозной системы, системы антиблокировки тормозов ABS и рулевого управления. Если что-то подобное будет обнаружено, то эксплуатацию транспортного средства запретят, а на владельца наложат штраф до 500 рублей.

Столько же придется заплатить и за утечку масла или горючего, "доработанные" лампы в фарах головного света, не предусмотренные производителем, и чрезмерную тонировку со способностью пропускать менее 70 процентов света.

Новый список штрафных поломок будут применять и в случае аварии на дороге, чтобы определить виновного в ДТП. К числу серьезных также отнесли неисправности в тормозной системе, коррозию и прочие дефекты кузова. Предложено запретить ездить со сломанными или потертыми ремнями безопасности.