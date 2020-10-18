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18.10.2020 18:00
Рубрика: ПДД

Не тяните с резиной

МВД представило новый штрафной список неисправностей машин
Текст: Наталья Козлова
С нового года у водителей начнется трудная жизнь. Их ждут новые штрафы, если у машины окажутся всякие-разные неисправности. Их список обнародован на государственном портале правовой информации regulation.gov.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перечень штрафных поломок по сравнению с прежним увеличился практически в десять раз.

Фото: Сергей Куксин
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Так, сотрудники ГИБДД смогут штрафовать хозяев машин за летнюю резину зимой и зимнюю - летом. Сейчас этого нет. Также накажут за трещины на лобовом стекле, неработающие дворники, отсутствие штатных подушек безопасности.

Начиная с января, автоинспекторы получат специальные технические средства, которые будут определять неисправности тормозной системы, системы антиблокировки тормозов ABS и рулевого управления. Если что-то подобное будет обнаружено, то эксплуатацию транспортного средства запретят, а на владельца наложат штраф до 500 рублей.

Столько же придется заплатить и за утечку масла или горючего, "доработанные" лампы в фарах головного света, не предусмотренные производителем, и чрезмерную тонировку со способностью пропускать менее 70 процентов света.

Новый список штрафных поломок будут применять и в случае аварии на дороге, чтобы определить виновного в ДТП. К числу серьезных также отнесли неисправности в тормозной системе, коррозию и прочие дефекты кузова. Предложено запретить ездить со сломанными или потертыми ремнями безопасности.