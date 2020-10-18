Новая Hyundai Elantra для России: стали известны моторы

Компания Hyundai получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новую Elantra.

Из документа стало известно, что седан останется в России с атмосферными моторами объемом 1,6 (128 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). При этом у двухлитрового двигателя в ОТТС другой индекс - G4NL-5 (изменился крутящий момент - 191 Нм при 4500 об/мин вместо 192 Нм при 4000 об/мин).

Оба силовых агрегата могут работать на бензине АИ-92 (в Elantra нынешней генерации в России нужно заливать только АИ-95). Коробки прежние - шестиступенчатые "механика" или "автомат".

Сертификат выдан на машины российской сборки. Напомним, Elantra выпускает калининградский "Автотор". ОТТС на новинку действует с 13 октября, так что продажи автомобиля должны стартовать в ближайшее время.

Дебют Elantra седьмой генерации состоялся весной этого года. Модель переехала на новую платформу, получила неординарный дизайн, выросла в габаритах. Длина автомобиля составляет 4 676 мм, что больше по сравнению с предшественником на 56 мм. Размер колесной базы - 2 720 мм (+20 мм), ширина - 1 826 мм (+25 мм), высота - 1 435 (-20 мм).

Сейчас Elantra можно купить в России от 1 235 000 до 1 405 000 рублей.