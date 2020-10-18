Пять мифов о нейтральной передаче

Почти на всех автомобилях (исключение, быть может, электрокары) имеется нейтральная передача. Чаще всего "нейтралка" задействуется на стоянке, а также при буксировке автомобиля. Однако многие водители практикуют езду на "нейтрали" с "механическими", "автоматическими", роботизированными и вариаторными коробками (условно назовем последние также автоматическими), переводят селектор в положение N на светофорах, и пытаются переключать передачи на "автомате" на высокой скорости. В нашем материале мы обобщили основные ошибки при использовании нейтральной передачи. И надеемся, что нам удалось развеять некоторые мифы.

Езда на "нейтралке" позволяет сэкономить

Автомобили, оснащенные механической коробкой передач, как известно, допускают езду накатом - движение на нейтральной передаче после разгона или на спуске.

При этом считается, что такая метода - это отличный способ сэкономить бензин или солярку. Тем не менее, экономия если и имеет место, на поверку выйдет незначительной. Ведь двигатель продолжает работать на холостых оборотах, расходуя в среднем 2-3 л топлива на 100 км пути.

Поэтому не менее эффективным будет оставить включенную передачу и просто на время прекратить давить на газ, если позволяют условия движения. Между тем, если вы практикуете езду накатом и при этом осуществляете торможение, то повышаете нагрузку и перегревом тормозной системы. Еще один аргумент "накатчиков" - мол так они сохраняют ресурс сцепления. И снова неверно. Фактически интенсивность работы сцепления не влияет кардинальным образом на его долговечность. Куда важнее правильно и своевременно переключать передачи.

Парковка с включенной передачей безопасна

Многие автомобилисты убеждены, что оставлять машину с "механикой" на парковке следует непременно на нейтральной передаче. Многих так учили в автошколах (на спусках паркуемся па первой, на подъемах - на задней), а аргументацией служило следующее - мол, если автомобиль сорвется с "ручника", передача удержит его от скатывания и столкновения.

В то же время оставлять машину с включенной передачей мы можем рекомендовать только лишь если площадка для парковки относительно ровная. На уклоне же парковка на "нейтрали" при определенных обстоятельствах может нанести вред как трансмиссии, так и двигателю. В частности, такая практика может спровоцировать проскальзывание ремня или цепи ГРМ и сбой в работе газораспределительного механизма. Отсюда вывод - не пренебрегайте ручником, а при парковке на сложном рельефе - используете и ручной тормоз вместе с включением передачи.

Движение с "автоматом" в "нейтрали" не вредно

В отличие от "механики" нейтральное положение гидромеханических "автоматов" предусмотрено почти исключительно для того, чтобы буксировать его на небольшие расстояния.

Дело в том, что в режиме N масляный насос переходит на щадящий режим работы, и давление смазки резко снижается. В том числе поэтому недопустимо включать "нейтраль" для езды накатом (как на "механике"), равно как на светофоре для минимизации износа узла и экономии топлива.

Такие действия крайне вредны для автоматических трансмиссий. Что уж говорить о буксировке машины с "автоматом" на дальние расстояния на тросе. За отсутствием смазки приговорить АКП можно в таком случае очень легко и быстро. А вот машины с роботизированной коробкой передач буксировать таким образом можно. Ведь по сути "роботы" являются доработанной "механикой" путем добавления актуаторов - исполнительных механизмом, состоящих из механического привода, направляющей и моторчика.

Тормозить на "нейтралке" не опасно

Вновь оговоримся, что езда накатом доступна лишь на технике, оборудованной механической коробкой передач. В любом случае, водителей, стремящихся сэкономить топливо во время езды накатом, должны предостеречь следующие факты.

Поскольку мотор оставлен без тяги, при чрезвычайной ситуации на дороге они смогут либо маневрировать, либо тормозить. Управления тягой они сами себя лишили.

К тому же, если дорога скользкая или того хуже, обледенелая, резко повышают риски блокировки колес. Или, скажем, если торможение осуществляется в повороте, то вытащить машину из заноса газом опять-таки не получится. Да и вакуумный усилитель тормозов при движении под уклон с включенной передачей работает эффективнее, чем на нейтрали.

Переключаться из N в Drive и обратно на ходу не опасно

Переключение из режима Drive в Neutral в движении чревато последствиями.

Первичный вал "автомата" в этом случае будет отсоединен от вторичного, и давление в системе смазки может снизиться в два раза. Иными словами - имеем масляное голодание узла. Однако к катастрофическим последствиям такая практика, если она не регулярная, все же не приведет.

Другое дело, когда на высокой скорости вы пытаетесь переключиться из N в D. При таком раскладе электроника в теории должна подобрать правильную передачу. Но в некоторых случаях она может включить вторую и даже "первую", в результате шестерни могут ударно цепляться друг за друга, и это вполне может привести к серьезной поломке трансмиссии.