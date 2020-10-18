Подписан закон о "свободном потоке"

Безбарьерный проезд по платным магистралям теперь закреплен в законе об автомобильных дорогах. Закон о поправках в этот документ подписал президент. Теперь в обновленном законе прописаны правила и способы оплаты проезда по платникам, а также определены условия формирования его стоимости.

На платных дорогах, как и на обычных, шлагбаумов не будет. Но ездить по ним "зайцем" не стоит. Фото: Сергей Михеев/ "РГ"

Безбарьерный проезд - движение по платным участкам дорог без шлагбаумов, или так называемая система "свободный поток", развито в большинстве европейских стран. Система позволяет сохранить территории - не надо отводить огромное количество полос на пунктах оплаты, чтобы пропустить большое количество машин. Она экономит время - машины проезжают пункты оплаты без остановки и не снижая скорости. Она также экономит деньги: развернуть ее в разы дешевле, чем строить стандартный пункт оплаты. Одна беда, чтобы вводить такую систему в России, не хватало закона.

Напомним, что первой платной дорогой, на которой будет оборудован безбарьерный проезд, станет ЦКАД. Причем первый участок должны запустить в эксплуатацию до конца месяца. И вот теперь для функционирования этой системы есть закон.

В нем прописано, что въезд на платный участок может осуществляться свободно или через барьер - шлагбаум.

При безбарьерном проезде, согласно закону, оплата осуществляется двумя способами. Либо плата списывается с транспондера, когда автомобиль проезжает под рамкой, либо автовладелец должен оплатить проезд в течение пяти суток. Оборудование, установленное на рамках, считывает номера машин и устанавливает должников.

Стоимость проезда, установленная ­оператором, не должна превышать ­максимального значения, которое ­установит правительство

Предполагается, что сервис для постоплаты проезда будет размещен на сайте "Автодор - платные автодороги".

Методика расчета платы за проезд по платным автодорогам будет утверждаться правительством, а также властями регионов или органами местного самоуправления для автодорог регионального или местного значения. Порядок взимания платы за проезд по платным частным автомобильным дорогам общего пользования будет устанавливаться собственниками таких дорог и участков. При этом стоимость проезда, установленная оператором, не должна превышать максимального значения, которое установит федеральное или региональное правительство либо муниципалитет для федеральных, региональных или муниципальных дорог.

Однако для полноценной работы безбарьерного проезда необходимо введения штрафа за проезд без оплаты. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме только первое чтение. Поэтому после начала работы первого участка "Свободного потока" штрафов для "зайцев" еще не будет. Но там, где есть шлагбаумы, для любителей проехать на дармовщинку нашли управу. У шлагбаумов стоят светофоры. Если водитель проскочил, не оплатив, значит, он проехал на красный свет. За что его и штрафуют. Если он сбил шлагбаум и уехал, его привлекают как скрывшегося с места ДТП. А вот там, где шлагбаумов нет, это не пройдет.

Как сообщил глава ГК "Автодор" в интервью "РГ", информация о всех задолженностях уже накапливается. Взыскивать ее можно через судебных приставов. Дорожным должникам будут приходить письменные уведомления.

Документ будет опубликован в ближайшем номере "РГ".