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18.10.2020 17:55
Рубрика: Инфраструктура

Оплата без остановки

Подписан закон о "свободном потоке"
Текст: Владимир Баршев, Евгений Гайва
Безбарьерный проезд по платным магистралям теперь закреплен в законе об автомобильных дорогах. Закон о поправках в этот документ подписал президент. Теперь в обновленном законе прописаны правила и способы оплаты проезда по платникам, а также определены условия формирования его стоимости.
На платных дорогах, как и на обычных, шлагбаумов не будет. Но ездить по ним "зайцем" не стоит. Фото: Сергей Михеев/ "РГ" На платных дорогах, как и на обычных, шлагбаумов не будет. Но ездить по ним "зайцем" не стоит. Фото: Сергей Михеев/ "РГ"
На платных дорогах, как и на обычных, шлагбаумов не будет. Но ездить по ним "зайцем" не стоит. Фото: Сергей Михеев/ "РГ"

Безбарьерный проезд - движение по платным участкам дорог без шлагбаумов, или так называемая система "свободный поток", развито в большинстве европейских стран. Система позволяет сохранить территории - не надо отводить огромное количество полос на пунктах оплаты, чтобы пропустить большое количество машин. Она экономит время - машины проезжают пункты оплаты без остановки и не снижая скорости. Она также экономит деньги: развернуть ее в разы дешевле, чем строить стандартный пункт оплаты. Одна беда, чтобы вводить такую систему в России, не хватало закона.

Фото: iStock
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Напомним, что первой платной дорогой, на которой будет оборудован безбарьерный проезд, станет ЦКАД. Причем первый участок должны запустить в эксплуатацию до конца месяца. И вот теперь для функционирования этой системы есть закон.

В нем прописано, что въезд на платный участок может осуществляться свободно или через барьер - шлагбаум.

При безбарьерном проезде, согласно закону, оплата осуществляется двумя способами. Либо плата списывается с транспондера, когда автомобиль проезжает под рамкой, либо автовладелец должен оплатить проезд в течение пяти суток. Оборудование, установленное на рамках, считывает номера машин и устанавливает должников.

Стоимость проезда, установленная ­оператором, не должна превышать ­максимального значения, которое ­установит правительство

Предполагается, что сервис для постоплаты проезда будет размещен на сайте "Автодор - платные автодороги".

Методика расчета платы за проезд по платным автодорогам будет утверждаться правительством, а также властями регионов или органами местного самоуправления для автодорог регионального или местного значения. Порядок взимания платы за проезд по платным частным автомобильным дорогам общего пользования будет устанавливаться собственниками таких дорог и участков. При этом стоимость проезда, установленная оператором, не должна превышать максимального значения, которое установит федеральное или региональное правительство либо муниципалитет для федеральных, региональных или муниципальных дорог.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Однако для полноценной работы безбарьерного проезда необходимо введения штрафа за проезд без оплаты. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме только первое чтение. Поэтому после начала работы первого участка "Свободного потока" штрафов для "зайцев" еще не будет. Но там, где есть шлагбаумы, для любителей проехать на дармовщинку нашли управу. У шлагбаумов стоят светофоры. Если водитель проскочил, не оплатив, значит, он проехал на красный свет. За что его и штрафуют. Если он сбил шлагбаум и уехал, его привлекают как скрывшегося с места ДТП. А вот там, где шлагбаумов нет, это не пройдет.

Как сообщил глава ГК "Автодор" в интервью "РГ", информация о всех задолженностях уже накапливается. Взыскивать ее можно через судебных приставов. Дорожным должникам будут приходить письменные уведомления.

Документ будет опубликован в ближайшем номере "РГ".