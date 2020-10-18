Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай"

На следующей неделе Владимир Путин примет участие в заседании международного клуба "Валдай". Как заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент будет участвовать дистанционно.

Напомним, с 20 по 22 октября в Москве пройдет XVII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема этого года - "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".

Ранее в выступлении на сессии Генассамблеи ООН Владимир Путин заявил о том, что глобальную экономику предстоит восстанавливать "очень долго". Потребуются нестандартные решения, над которыми страны должны работать сообща.