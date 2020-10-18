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18.10.2020 16:39
Рубрика: Власть

Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай"

На следующей неделе Владимир Путин примет участие в заседании международного клуба "Валдай". Как заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент будет участвовать дистанционно.

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Напомним, с 20 по 22 октября в Москве пройдет XVII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема этого года - "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".

Ранее в выступлении на сессии Генассамблеи ООН Владимир Путин заявил о том, что глобальную экономику предстоит восстанавливать "очень долго". Потребуются нестандартные решения, над которыми страны должны работать сообща.

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