В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток

С понедельника в столице усилят контроль за наличием у пассажиров масок и перчаток в городском транспорте - проверки будут идти на всех станциях метро, а в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ "Организатор перевозок" и полиции. Об том рассказали в столичном департаменте транспорта.

"Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД, - отметили в ведомстве. - Пожалуйста, если поездка необходима - подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров".

Если же острой необходимости в поездке нет или вы чувствуете недомогание, то лучше остаться дома и сократить социальные контакты, подчеркнули в дептрансе.