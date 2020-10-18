В Саратове рассказали о состоянии выброшенных из окна детей

Состояние детей, которых накануне мать выбросила из окна четвертого этажа в Саратове, стабилизировалось.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника Саратовского государственного медуниверситета (СГМУ), пострадавшие дети находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Они проходят лечение в клинической больнице имени Миротворцева при СГМУ.

О состоянии 39-летней жительнице Саратова, которая выбросила двух дочерей пяти и восьми лет в окно, а затем ранила себя ножом в грудь, не сообщается.

Ранее соседи рассказали, что дети после развода воспитывались с матерью, отец навещал их. Женщина с детьми проживала у своих родителей. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Прокуратура Саратовской области проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, действиям обоих родителей по исполнению своих обязанностей и работе органов системы профилактики. Результаты проверки находятся на личном контроле у прокурора области.

По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух малолетних. Расследование продолжается.