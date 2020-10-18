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18.10.2020 13:05
Рубрика: Происшествия

В Саратове рассказали о состоянии выброшенных из окна детей

Текст: Наталья Саванкова (Саратов)

Состояние детей, которых накануне мать выбросила из окна четвертого этажа в Саратове, стабилизировалось.

Фото: СУ СК по Саратовской области
В Саратове завели дело на мать, выбросившую в окно детей

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника Саратовского государственного медуниверситета (СГМУ), пострадавшие дети находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Они проходят лечение в клинической больнице имени Миротворцева при СГМУ.

О состоянии 39-летней жительнице Саратова, которая выбросила двух дочерей пяти и восьми лет в окно, а затем ранила себя ножом в грудь, не сообщается.

Ранее соседи рассказали, что дети после развода воспитывались с матерью, отец навещал их. Женщина с детьми проживала у своих родителей. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Прокуратура Саратовской области проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, действиям обоих родителей по исполнению своих обязанностей и работе органов системы профилактики. Результаты проверки находятся на личном контроле у прокурора области.

По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух малолетних. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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