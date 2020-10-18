Новости

Аномальная погода ожидается в ряде регионов страны в ближайшие дни 01:57
Саид Нурмагомедов и Максим Гришин выиграли бои на турнире UFC 01:27
СМИ: Матч "Краснодар" - "Рубин" могут переиграть из-за ошибки арбитра 01:00
"Барселона" проиграла в чемпионате Испании вслед за "Реалом" 00:34
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 00:00
Трамп назвал Байдена и его семью "преступной группой" 17.10.2020
"Реал" потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Кадису" 17.10.2020
СК возбудил дело после убийства пары в Москве 17.10.2020
Рамзан Кадыров прокомментировал теракт в Париже 17.10.2020
Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана 17.10.2020
В Москве в квартире найдены убитыми парень и девушка 17.10.2020
Названа польза шоколада для сердца и мозга 17.10.2020
За сутки от COVID-19 в Вооруженных силах выздоровели 48 военнослужащих 17.10.2020
Кокорин забил первый мяч за "Спартак" 17.10.2020
Рогозин анонсировал запуск биологического спутника "Ковчег" 17.10.2020
Новая редакция закона о правительстве одобрена ко второму чтению 17.10.2020
"Наполи" разгромил "Аталанту" Алексея Миранчука 17.10.2020
Новое поколение глубоководных спасательных аппаратов создадут в России 17.10.2020
Турция обнаружила крупные запасы газа на месторождении в Черном море 17.10.2020
Посольство России прояснило ситуацию с убийцей учителя во Франции 17.10.2020
Экипаж МКС отремонтировал систему производства кислорода 17.10.2020
Первые пуски С-400 в Турции попал на видео 17.10.2020
Рублев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге 17.10.2020
Российские военные химики помогут бороться с коронавирусом в Абхазии 17.10.2020
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды 17.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
18.10.2020 01:00
Рубрика: Спорт

СМИ: Матч "Краснодар" - "Рубин" могут переиграть из-за ошибки арбитра

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Казанский "Рубин" направил в КДК РФС жалобу на действия судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в поединке 11-го тура чемпионата России в гостях с "Краснодаром" (1:3), сообщает "Бизнес Online".

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Слуцкий пообещал "отрубить ногу" своему футболисту

Как полагают в "Рубине", Вилков неправильно использовал систему видеопомощи арбитрам (VAR). В концовке первого тайма защитник казанской команды Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, однако рефери остановил матч для видеопросмотра спустя полторы минуты. Сначала Вилков зафиксировал фол на форварде "Рубина" Джордже Деспотовиче, затем показал желтую главному тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву. После этого арбитр возобновил поединок, однако через пару секунд после ввода мяча он остановил встречу и отправился смотреть видео, чтобы вынести решение по моменту с Самошниковым. После просмотра VAR Вилков назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Реми Кабелла.

Согласно протоколу об использовании VAR, судья не может использовать технику после того, как остановил, а затем возобновил матч, за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления. Если в комиссии согласятся с доводами "Рубина", Вилкова ждут санкции, а поединок могут переиграть из-за технической ошибки.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ПФО Татарстан Казань ЮФО Краснодарский край Краснодар Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции
Посольство России прояснило ситуацию с убийцей учителя во Франции
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей после матча с "Зенитом"
Александра Трусова победила на московском этапе Кубка России