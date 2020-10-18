СМИ: Матч "Краснодар" - "Рубин" могут переиграть из-за ошибки арбитра

Казанский "Рубин" направил в КДК РФС жалобу на действия судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в поединке 11-го тура чемпионата России в гостях с "Краснодаром" (1:3), сообщает "Бизнес Online".

Как полагают в "Рубине", Вилков неправильно использовал систему видеопомощи арбитрам (VAR). В концовке первого тайма защитник казанской команды Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, однако рефери остановил матч для видеопросмотра спустя полторы минуты. Сначала Вилков зафиксировал фол на форварде "Рубина" Джордже Деспотовиче, затем показал желтую главному тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву. После этого арбитр возобновил поединок, однако через пару секунд после ввода мяча он остановил встречу и отправился смотреть видео, чтобы вынести решение по моменту с Самошниковым. После просмотра VAR Вилков назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Реми Кабелла.

Согласно протоколу об использовании VAR, судья не может использовать технику после того, как остановил, а затем возобновил матч, за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления. Если в комиссии согласятся с доводами "Рубина", Вилкова ждут санкции, а поединок могут переиграть из-за технической ошибки.