Шестнадцать лет назад, летая на параплане, Роман упал с 30-метровой высоты. Рама двигателя перерубила ему шею на уровне четвертого позвонка. Результат - паралич.
Роман тогда вел бизнес, владел несколькими магазинами по продаже обоев и сантехники. Но, оказавшись в инвалидной коляске, понял: направление предпринимательской деятельности надо менять. А все потому, что нигде в мире не нашлось инвалидной коляски, которая удовлетворяла бы всем требованиям Аранина. Чтобы и по холмам передвигалась, и по песчаным дюнам, и по лесным тропам, а человек при этом оставался неподвижным. Пришлось, заручившись помощью друга-инженера Бориса Ефимова, сконструировать такое чудо самому.
Детали по чертежам Аранина и Ефимова выточили европейские, китайские и российские заводы. И вот в Калининграде собрали первую коляску-вездеход, названную сначала в шутку, а потом и всерьез "Проходимцем". Видео с ее тест-драйва выложили в интернет, и понеслось. Инвалиды со всех частей света атаковали изобретателей электронными письмами, предлагали перечислить предоплату, только бы заполучить "Проходимца".
В 2012 году Роман основал новую компанию. Помимо изготовления колясок-вездеходов на заказ, фирма импортировала и продавала технику, которая облегчает жизнь инвалидам. Производство одного из таких устройств - шагающего ступенькохода - решили локализовать в Калининградской области. Немецким партнерам идея понравилась - теперь они выпускают только силовой блок, а все остальные детали вытачивают калининградцы. Благодаря этому, кстати, изделие значительно подешевело. Производство разместилось в небольших цехах, которые Роман "отрезал" от магазина обоев и сантехники. С каждым годом свободного пространства становилось все меньше. Нужно было расширяться. К тому же предприниматель загорелся очередным импортозамещающим проектом по производству техники для инвалидов. Выбор пал на классические складные коляски с электроприводом.
По данным Минтруда России, ежегодно Фонд социального страхования РФ закупает 2,5 тысячи таких средств реабилитации. Раньше поставщиками были только заграничные предприятия. Проект Аранина позволит эту ситуацию исправить. Прототип российской коляски и опытно-промышленный образец калининградцы создали в 2016 году. А в 2017-м приступили к производству первых моделей в старых цехах - сначала по пятьдесят штук, потом по сотне в год.
И вот, наконец, в минувшую пятницу в поселке Поддубное торжественно открылась первая российская фабрика. Она сможет выпускать ежегодно 2,5 тысячи колясок с электроприводом. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поздравил Романа Аранина с исполнением мечты.
- Я больше чем уверен, что это именно мечта, - подчеркивает он. - Потому что без энтузиазма, без того, что Роман вложил в проект частичку себя, ничего бы этого не получилось. Предприятие, которое сегодня мы открываем, - это точка роста, и она во многом предопределена современными технологиями, которые применяются на производственной площадке. Мы уже посмотрели технические характеристики производимой здесь продукции, сопоставили ценовые параметры. В ближайшее время, как мы надеемся, предприятие станет одним из основных поставщиков колясок с электроприводом для нужд Фонда социального страхования РФ.
Общий бюджет проекта составил 110 миллионов рублей. 70 миллионов выделил Фонд развития промышленности Калининградской области в виде льготного кредита - на семь лет под один процент в год. Еще 10 миллионов - это беспроцентный заем фонда "Наше будущее".
Как российский производитель технических средств реабилитации, компания участвует в программе субсидирования Минпромторга России. Еще Аранин взял кредиты в коммерческих банках, вложил в проект все свободные деньги, которые приносит действующий бизнес.
Выглядит фабрика, как инопланетный космический корабль, зачем-то приземлившийся вблизи Калининграда. Причем этот корабль полностью оборудован для нужд колясочников. Работать на новом предприятии будут 72 человека, из них 24 - это инвалиды.
- Я надеюсь, что наш небольшой заводик, - рассуждает Роман Аранин. -будет работать в три смены, выпуская качественную российскую продукцию. Люди, сидя в колясках, будут получать достойную зарплату, платить с нее налоги. Предприятие будет платить налоги. И тогда с этих налогов удастся реализовать любые фантазии в социальной сфере.
Каждый раз, встречаясь с Романом, я убеждаюсь: для этого человека нет ничего невозможного. Мы познакомились в конце 2014 года - тогда он демонстрировал мне "Проходимцев" и замышлял производство ступенькоходов. Через два года Роман уже выпустил первые 30 ступенькоходов и уже "горел" колясками с электроприводом.
Сегодняшнее открытие фабрики - только начало нового пути. Роман планирует наладить производство джойстиков и моторов-редукторов. Благодаря этому уровень локализации калининградских электроколясок составит уже не 65 процентов, как сейчас, а 90 процентов. Кроме того, строится центр реабилитации инвалидов, жилые дома для колясочников, работающих на фабрике. И сомнений нет - эти планы Роман реализует.