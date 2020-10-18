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Рубрика: Общество

Нет невозможного

Герой публикации "РГ" Роман Аранин открыл фабрику по производству инвалидных колясок
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
В Калининградской области открылась первая в стране фабрика по производству инвалидных колясок с электроприводом. В мероприятии принял участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Проект реализовал Роман Аранин, который знает о колясках не понаслышке.

Шестнадцать лет назад, летая на параплане, Роман упал с 30-метровой высоты. Рама двигателя перерубила ему шею на уровне четвертого позвонка. Результат - паралич.

Фото: iStock
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Роман тогда вел бизнес, владел несколькими магазинами по продаже обоев и сантехники. Но, оказавшись в инвалидной коляске, понял: направление предпринимательской деятельности надо менять. А все потому, что нигде в мире не нашлось инвалидной коляски, которая удовлетворяла бы всем требованиям Аранина. Чтобы и по холмам передвигалась, и по песчаным дюнам, и по лесным тропам, а человек при этом оставался неподвижным. Пришлось, заручившись помощью друга-инженера Бориса Ефимова, сконструировать такое чудо самому.

Детали по чертежам Аранина и Ефимова выточили европейские, китайские и российские заводы. И вот в Калининграде собрали первую коляску-вездеход, названную сначала в шутку, а потом и всерьез "Проходимцем". Видео с ее тест-драйва выложили в интернет, и понеслось. Инвалиды со всех частей света атаковали изобретателей электронными письмами, предлагали перечислить предоплату, только бы заполучить "Проходимца".

В 2012 году Роман основал новую компанию. Помимо изготовления колясок-вездеходов на заказ, фирма импортировала и продавала технику, которая облегчает жизнь инвалидам. Производство одного из таких устройств - шагающего ступенькохода - решили локализовать в Калининградской области. Немецким партнерам идея понравилась - теперь они выпускают только силовой блок, а все остальные детали вытачивают калининградцы. Благодаря этому, кстати, изделие значительно подешевело. Производство разместилось в небольших цехах, которые Роман "отрезал" от магазина обоев и сантехники. С каждым годом свободного пространства становилось все меньше. Нужно было расширяться. К тому же предприниматель загорелся очередным импортозамещающим проектом по производству техники для инвалидов. Выбор пал на классические складные коляски с электроприводом.

Выглядит фабрика, как инопланетный космический корабль. Причем этот корабль полностью оборудован для нужд колясочников

По данным Минтруда России, ежегодно Фонд социального страхования РФ закупает 2,5 тысячи таких средств реабилитации. Раньше поставщиками были только заграничные предприятия. Проект Аранина позволит эту ситуацию исправить. Прототип российской коляски и опытно-промышленный образец калининградцы создали в 2016 году. А в 2017-м приступили к производству первых моделей в старых цехах - сначала по пятьдесят штук, потом по сотне в год.

И вот, наконец, в минувшую пятницу в поселке Поддубное торжественно открылась первая российская фабрика. Она сможет выпускать ежегодно 2,5 тысячи колясок с электроприводом. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поздравил Романа Аранина с исполнением мечты.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- Я больше чем уверен, что это именно мечта, - подчеркивает он. - Потому что без энтузиазма, без того, что Роман вложил в проект частичку себя, ничего бы этого не получилось. Предприятие, которое сегодня мы открываем, - это точка роста, и она во многом предопределена современными технологиями, которые применяются на производственной площадке. Мы уже посмотрели технические характеристики производимой здесь продукции, сопоставили ценовые параметры. В ближайшее время, как мы надеемся, предприятие станет одним из основных поставщиков колясок с электроприводом для нужд Фонда социального страхования РФ.

Общий бюджет проекта составил 110 миллионов рублей. 70 миллионов выделил Фонд развития промышленности Калининградской области в виде льготного кредита - на семь лет под один процент в год. Еще 10 миллионов - это беспроцентный заем фонда "Наше будущее".

Как российский производитель технических средств реабилитации, компания участвует в программе субсидирования Минпромторга России. Еще Аранин взял кредиты в коммерческих банках, вложил в проект все свободные деньги, которые приносит действующий бизнес.

Этот материал о Романе Аранине вышел в "РГ-Неделе" 24 августа 2017 года.

Выглядит фабрика, как инопланетный космический корабль, зачем-то приземлившийся вблизи Калининграда. Причем этот корабль полностью оборудован для нужд колясочников. Работать на новом предприятии будут 72 человека, из них 24 - это инвалиды.

- Я надеюсь, что наш небольшой заводик, - рассуждает Роман Аранин. -будет работать в три смены, выпуская качественную российскую продукцию. Люди, сидя в колясках, будут получать достойную зарплату, платить с нее налоги. Предприятие будет платить налоги. И тогда с этих налогов удастся реализовать любые фантазии в социальной сфере.

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Каждый раз, встречаясь с Романом, я убеждаюсь: для этого человека нет ничего невозможного. Мы познакомились в конце 2014 года - тогда он демонстрировал мне "Проходимцев" и замышлял производство ступенькоходов. Через два года Роман уже выпустил первые 30 ступенькоходов и уже "горел" колясками с электроприводом.

Сегодняшнее открытие фабрики - только начало нового пути. Роман планирует наладить производство джойстиков и моторов-редукторов. Благодаря этому уровень локализации калининградских электроколясок составит уже не 65 процентов, как сейчас, а 90 процентов. Кроме того, строится центр реабилитации инвалидов, жилые дома для колясочников, работающих на фабрике. И сомнений нет - эти планы Роман реализует.

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