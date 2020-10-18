Петербург принял всероссийскую акцию "Тотальный диктант", правда, из-за непростой эпидемической ситуации на главной площадке участники не присутствовали и велась онлайн-трансляция.

В этом году столицей "Тотального диктанта" был объявлен Петербург, а основной площадкой стал Главный штаб Эрмитажа. Желающих попасть туда было много, ведь здесь должен был читать текст сам автор отрывка для "Тотального диктанта-2020" писатель Андрей Геласимов.

Правда, накануне акции площадка в Эрмитаже была отменена. Причины две: непростая эпидемиологическая ситуация и то, что несколько сотрудников музея заболели.

В итоге всех зарегистрировавшихся на этой площадке перевели на другие локации. А Андрей Геласимов читал текст нескольким волонтерам и операторам, которые вели трансляцию.

Но в Эрмитажном театре акция состоялась. Участники занимали места так, чтобы получилось соблюсти социальную дистанцию, текст читал известный актер Борис Смолкин.

Всего в Петербурге работало свыше 80 площадок, они были организованы на базе театров, вузов и библиотек. Общее количество зарегистрированных участников превысило 5 тысяч человек. Также многие смотрели онлайн-трансляцию и приняли участие в акции дома. Поэтому окончательное число участников станет известно позже, когда оргкомитет посчитает все работы, загруженные на сайт после акции.