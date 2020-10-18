В России смогут отказаться от импорта электроколясок для инвалидов

У Фонда социального страхования (ФСС) РФ появится новый партнер, который станет поставлять ему уникальные инвалидные коляски. И это будет российское предприятие.

В Калининградской области открылась первая в стране фабрика по производству инвалидных колясок с электроприводом.

"Мы уже посмотрели технические характеристики производимой здесь продукции, сопоставили ценовые параметры, - сообщил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. - В ближайшее время, как мы надеемся, предприятие станет одним из основных поставщиков колясок с электроприводом для нужд Фонда социального страхования. Ежегодно государство обеспечивает техническими средствами реабилитации свыше 1,5 миллиона человек. И мы заинтересованы, чтобы отечественные производители активно участвовали в этом процессе и занимали максимальную долю рынка".

По данным Минтруда России, ежегодно ФСС закупает 2,5 тысячи таких колясок. Раньше поставщиками были только заграничные предприятия. Прототип российской коляски и опытно-промышленный образец в Калининграде создали в 2016 году. А в 2017 году приступили к производству первых моделей в старых цехах - сначала по пятьдесят штук, потом по сотне в год. И вот, наконец, в поселке Поддубное заработала российская фабрика. Она сможет выпускать ежегодно 2,5 тысячи колясок с электроприводом.

Антон Котяков поздравил социального предпринимателя, гендиректора фабрики Романа Аранина с исполнением мечты. "Я уверен, что это именно мечта, - подчеркнул министр. - Потому что без энтузиазма, без того, что Роман вложил в проект частичку себя, ничего бы этого не получилось". Министр назвал фабрику - точкой роста: "Она во многом предопределена современными технологиями, которые применяются на производственной площадке". И это действительно - мечта, которая сбылась.

Шестнадцать лет назад, летая на параплане, Роман Аранин упал с 30-метровой высоты. Рама двигателя перерубила ему шею на уровне четвертого позвонка. Результат - паралич. О событии, разделившем его жизнь на до и после, бывший военный летчик Аранин вспоминает без негативных эмоций. Наоборот, он признается, что раньше жил не такой насыщенной жизнью, как сейчас.

Роман тоже вел бизнес, владел несколькими магазинами по продаже обоев и сантехники. Но, оказавшись в инвалидной коляске, понял: направление предпринимательской деятельности надо менять. А все потому, что нигде в мире не нашлось инвалидной коляски, которая удовлетворяла бы всем требованиям Аранина. Чтобы на ней можно было и по холмам передвигаться, и по песчаным дюнам, и по лесным тропам. А человек при этом оставался бы неподвижным.

Пришлось, заручившись помощью друга-инженера Бориса Ефимова, сконструировать такое чудо самому. Детали по чертежам Аранина и Ефимова выточили европейские, китайские и российские заводы. И вот в Калининграде собрали первую коляску-вездеход, названную сначала в шутку, а потом и всерьез "Проходимцем". Видео с тест-драйва коляски выложили в интернет, и понеслось. Инвалиды со всех частей света атаковали изобретателей электронными письмами, предлагали перечислить предоплату, только бы заполучить "Проходимца".

Производство разместилось в небольших цехах, которые Роман "отрезал" от магазина обоев и сантехники. С каждым годом свободного пространства становилось все меньше. Нужно было расширяться. К тому же предприниматель загорелся очередным импортозамещающим проектом по производству техники для инвалидов. Выбор пал на классические складные коляски с электроприводом.

Общий бюджет проекта составил 110 миллионов рублей. 70 миллионов рублей выделил Фонд развития промышленности Калининградской области в виде льготного кредита - на семь лет под один процент в год. Еще десять миллионов - это беспроцентный заем фонда "Наше будущее". Компания также участвует в программе субсидирования Минпромторга РФ. Регион помог проекту с землей, с регистрацией колясок в специальном реестре. Еще Аранин взял кредиты и вложил в проект все свободные деньги.

Выглядит фабрика как инопланетный космический корабль, зачем-то приземлившийся вблизи Калининграда. Причем этот корабль полностью оборудован для нужд колясочников. Работать на новом предприятии будут 72 человека, из них 24 - это инвалиды.

Каждый раз, встречаясь с Романом, убеждаюсь: нет для этого человека ничего невозможного. Мы познакомились в конце 2014 года - тогда он демонстрировал мне "Проходимцев" и замышлял производство ступенькоходов. Вторая встреча состоялась в 2016 году - тогда Роман выпустил первые 30 ступенькоходов и "горел" колясками с электроприводом. В 2019-м в цехах, "отрезанных" от магазина обоев, было уже не протолкнуться - собирали и ступенькоходы, и электрические коляски.

А сегодня строится негосударственный центр реабилитации инвалидов, жилые дома для колясочников, работающих на фабрике. Ведь ее открытие - это начало новой мечты Романа. Как сообщает официальный сайт Минтруда, "в перспективе на территории предприятия планируется создать небольшой поселок для сопровождаемого проживания работников фабрики".

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